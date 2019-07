Poolaastaaruannet on võimalik täismahus lugeda SIIN.

Tegemist on esimese korraga pärast 2009. aasta majanduskriisile järgnenud nelja aastat, kui USA eelarvedefitsiit triljoni dollarini ulatub. Kui praegu presidendiks olev Donald Trump oli presidendikandidaat, siis lubas ta kaotada nii eelarvedefitsiidi kui ka föderaalvõla, mis sel hetkel ulatus 22 triljoni dollarini. Selle asemel on eelarvedefitsiit rekordeid püstitanud, seda trendi on toetanud eriti administratsiooni maksukärbete pakett.

Rahandusminister Steven Mnuchin hoiatas eelmisel nädalal kongressi, et kui viimane võlapiiri ei tõsta, ähvardab valitsussektorit juba septembris maksejõuetus.

Bloomberg kirjutas juba jaanuaris, et juba teist aastat tuleb rahandusministeeriumil laenata umbes triljon dollarit, et administratsiooni kulutamist ja maksukärpeid elus hoida.

Samas on mitmed eksperdid märkinud, et USA puhul pole erinevatest asjaoludest sõltuvalt ei eelarvedefitsiidi kui ka riigivõla pärast põhjust nii palju muretseda. Näiteks suurinvestor Warren Buffett on öelnud, et muretsejad peaksid pöörama tähelepanu asjaolule, et viimase 77 aasta jooksul on USA riigivõlg 400-kordistunud.

USA Today juhib aga tähelepanu sellele, et praegune eelarvedefitsiidi kasv on mitmes mõttes erinev varasematest juhtumitest - ehk tegu pole ajutiste sammudega, mis järgnevad näiteks majanduskriisile, vaid pigem administratsiooni ja kongressi liitlaste soovimatusega olukorras üleüldse probleemi näha.