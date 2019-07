Amet: Raadio Mania ei saanud luba, sest ei sobi laiemale rokipublikule

"Nii Radio Mania kui ka Rock FM konkureerisid raadioloale, mille sihtrühmaks oli rokkmuusika keskset programmi eelistav raadiokuulaja. Mõlema raadio taotluseid hindas üheksaliikmeline komisjon, mis koosnes erinevatest meediavaldkonna asjatundjatest. Radio Mania pakutud programmil oli kindlasti oma kuulajaskond olemas, aga see oli rohkem suunatud kitsamale ja raskemat rokki hindavale publikule. Sellises olukorras on raadiot raske ära majandada, kui kuulajaskond on väike. See tähendab ka väiksemat reklaamitulu. Ja ajalugu näitab, et selline mudel kaotas oma elujõu juba mõni aasta tagasi. Seevastu Rock FM mängib laiemat rokkmuusika spektrit ja seda võtab publik paremini vastu. Peale selle ta pakub võimalusi ka kohalikele bändidele esinemiseks. Need olid põhilised argumendid, millele tuginedes komisjon selle ettepaneku tegi," põhjendas Gailan.

Küsimusele, kuidas saab amet otsustada raadiotegija eest, kes on võib-olla nõus kulusid kasvõi oma taskust finantseerima, vastas Gailan, et majanduslik aspekt oli ainult üks osa otsusest. "Tegelikult me hindasime seda, kuidas pakutav programm tagab sihtrühma. Ja kui ma räägin, et Rock FM-i laiem programm, mis mängib laiemat rokkmuusika spektrit, et see lihtsalt on sellele rokipublikule rohkem vastuvõetav. Selle alusel komisjon otsustaski, et teha selline ettepanek," sõnas Gailan.

ERR küsis seepeale, kas tulevikus niširaadiojaamadel suurt lootust luba saada ei ole.

"Iga olukorda peab hindama vastavas kontekstis. Me teame, et Eesti turg on suhteliselt väike ja kui sa soovid pakkuda kitsale kuulajaskonnale raadiot, siis on raske seda ära majandada. Teatavasti raadiotulu tuleb reklaamist ja kui neid reklaamikuulajaid on väga vähe, siis ka tulu jääb väga väikseks. Kui mõni isik soovib sellist niširaadiot teha, siis pigem on seda mõistlikum teha internetis, kus see ei ole nii kulukas ja need, kes tõesti on huvitatud sellest raadiost, saavad seda ka läbi interneti kuulata," selgitas Gailan.

Margus Pilt: otsustati äri kasuks, mitte rokikultuuri kasuks

Radio Mania juht Margus Pilt ütles ERR-ile, et Radio Mania kadumisega sai Eesti rokikultuur löögi.

"Kui otsustavaks sai ainult see, et kelle rahakott on suurem ja kes kindlamini suudab ükskõik, millist programmi seal peal toota, siis mis seal ikka. Raadio Mania eesmärk ei olnud niivõrd äriline tegevus, kuivõrd rokikultuuri edasi kandmine Eestis," kommenteeris Pilt.

Pilt rääkis, et ameti võimuses oleks olnud ka Radio Mania rahalist seisu parandada, võimaldades leviala lainemist. "Kindlasti. Seal ei ole isegi kahtlust mitte. Kui ollakse ainult ühes piirkonnas, siis on ju kuulajate arv piiratud ja see paneb piirid ka reklaamirahadele," märkis ta.

Pildi sõnul ei ole Radio Mania muusikaline žanr Rock FM-is esindatud ja kui Radio Manial on rotatsioonivalikus üle 6500 laulu, siis Rock FM-il on vaid 500. "See pole sinna lähedale ka esindatud. Terved ajastud ja terved stiilid puuduvad," lausus Pilt.

Pildi sõnul on nüüd raskemat rokkmuusikat Eestis võimalik kuulata mingil määral vaid Raadio 2-st.

Pilt lubas taoluse Radio Maniale raadiosageduse saamiseks teha uuesti ja enne seda, kui viie aasta pärast uuesti lubasid jaotatakse. "Kunagi ei tea, millal mingi sagedus vabaks jääb ja võib-olla antakse ka mõni uus sagedus juurde," ütles Pilt.

Margus Pilt ei välista, et viib Radio Mania internetti.