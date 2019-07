Teiste hulgas tegid etteaste Poola õhuväe aerobaatika meeskond "Orlik" ja hävitaja MIG-29, Taani õhuväe hävitaja F-16, USA hävitajad F-35 ja transpordilennuk C-130.

Maapealsel väljapanekul oli vaatamiseks üle 25 ühiku lennutehnikat, sealhulgas ka NATO eelhoiatuse ja juhtimise lennuk AWACS. Ürituse päevajuht oli Kerli Dello.

Lennubaas oli kella neljani avatud ka külastajatele.

Dannebrog lendas üle Ämari

Õhusõul tähistati erilise Taani osalejaga ka Taani lipu ehk Dannebrogi 800. aastapäeva.

Taani kuningliku õhuväe F-16 hävituslennukile (E-191) on spetsiaalse Taani lipu värvides kujunduse loonud Mads Bangsø.

E-191 on esimene Taani F-16, millele on tehtud kogu lennukit kattev värviline kujundus. Tavaliselt kaetakse eridisainiga ainult lennuki sabaosa.

"Lendava Dannebrogi" projekt algas aasta tagasi, kui Taani kuninglik õhuvägi otsustas sellega osaleda Taani lipu 800. aastapäeva tähistamisel. Disainiprotsessi hoiti salajas, et esitleda lennukit üllatusena lipupäeva pidustuste ajal.

Taani lipu päeval, 15. juunil, lendas E-191 madalal kõrgusel üle Taani, näidates oma disaini esmakordselt avalikkusele.

Taani kaitsevägi annab oma panuse Balti õhuruumi turvamisse ning osaleb NATO lahingugrupi rotatsioonides Eestis.

Varghävitaja tegi samuti ülelennu

Õhusõul tegi ülelennu ka Ameerika Ühendriikide õhuväe hävitaja F-35.

Lennuk F-35 saab täita nii hävitus- ja luurelennuki kui taktikalise pommitaja ülesandeid. F-35 suudab lennata kiirusega enam kui 1900 km/h, lennuki põhirelvastusse kuulub GAU-22/A tüüpi 25mm-kaliibriga neljaraudne Gatling-tüüpi automaatkahur ning kaks õhk-õhk ja kaks õhk-maa tüüpi raketti. Täiendavalt saab tiiva alla kinnitada veel kaks raketti või pommi.

Teiste hulgas tegid etteaste Poola õhuväe aerobaatika meeskond "Orlik" ja Eesti vigurlendur Jüri Kaljundi biplaanil Pitts S-2A. Lennutehnika näitusel oli vaatamiseks 30 lennukit, millest ligi pooled pakuvad publikule ka esmaklassilist õhuaerobaatikat.

"Ämari õhusõu on eelkõige Eesti rahvale korraldatud üritus, kus näitame lennukeid, mille abil koos liitlastega õhuruumi kaitseme," ütles õhuväe ülem kolonel Riivo Valge. Ta lisas, et tegemist on viimase viie aasta suurima rahvaüritusega, mida õhuvägi korraldab.

Maa peal sai vaadata NATO eelhoiatuse ja juhtimislennukit AWACS, mida on kõigil võimalik ka seestpoolt uudistada. Teiste seas oli vaatamiseks väljas ka Ühendkuningriigi ründekopter Apache.

Ämari õhusõud külastas ka USA õhuvägede staabiülem, kindral David L. Goldfein.

"Ma õnnitlen Eesti õhuväge nende sajanda aastapäeva puhul ja soovin rõhutada nende olulisust NATOs. NATO liikmetel on juurdepääs õhu- ja mereväe varustusele Balti regioonis määrava tähtsusega ning Eesti õhuvägedel on selles otsustav roll. Me austame ja hindame oma Eesti kolleege nii liitlaste kui partneritena, kellelt õppida ja keda õpetada parandamaks meie alliansi koostöövõimet õhus, maal, merel ja tänapäeval ka kübermaailmas, " ütles Goldfein.