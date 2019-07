Luik rääkis USA õhuväe staabiülemaga piirkondlikust julgeolekust

Pärastlõunal kohtus kindral Goldfein kaitseväe juhtkonnaga ja külastas Ämari lennubaasi, teatas kaitseministeerium.

"Ameerika Ühendriikide kohalolekul Läänemere piirkonnas on äärmiselt suur heidutusefekt, mistõttu pean väga tähtsaks USA õhuväe aktiivset osalemist Eestis toimuvatel õppustel," ütles Luik.

Kohtumisel kaitseministeeriumis tõdeti, et Eesti õhukaitse parendamiseks on võtmetähtsusega Läänemere-äärsete riikide omavaheline koostöö ja erinevate kaitsesüsteemide integreeritus. Seetõttu investeerivad Ameerika Ühendriigid ulatuslikult ka Ämari lennubaasi, et kriisi korral oleks see valmis vastu võtma liitlaste lennuvahendeid.

Kindral Goldfein kinnitas USA raudkindlat pühendumist NATO artiklile 5 ning tunnustas Eestit järjepideva kaheprotsendilise kaitsekuludele panustamises eest.

Samuti arutati kohtumisel õhu- ja raketikaitse ning juurdepääsu ja tegevusvabaduse takistamisega (A2/AD) seotud küsimusi. Lisaks puudutati olukorda seoses Iraaniga ja viimaseid sündmusi Hormuzi väinas.

Laupäeva pärastlõunal kohtus kindral Goldfein kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi, õhuväe ülema kolonel Riivo Valge, küberväejuhatuse ülema kolonel Andres Hairki ja NATO kübekaitsekeskuse juhataja kolonel Jaak Tarieniga ning osales külalisena Ämaris aset leidnud Eesti õhuväe 100. aastapäevale pühendatud õhusõul.

"Eestil on 100-aastane õhuvägi, mida tunnustavad ka meie liitlastest sõbrad. USA õhuväe ülem, kui teadaolevalt maailma võimsaima õhuväe esindaja, on võtnud spetsiaalselt aja, et tulla õnnitlema ühte väikseimat õhuväge maailmas - see on suur au ja tunnustus meie panusele NATO-s," ütles õhuväe ülem kolonel Riivo Valge.

Õhusõu raames tegid tegid teiste lennuvahendite seas ülelennu USA varghävitajad F-35.

Kindral Goldfein on Ameerika Ühendriikide õhuväe kõrgeim sõjaväeline juht ning kuulub USA staabiülemate ühendkomiteesse, mille ülesannete hulka kuulub Ameerika Ühendriikide presidendi ja kaitseministri sõjaline nõustamine ning mida juhib kindral Joseph Dunford.