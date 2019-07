Mootor Grupp läheb riigi vastu kohtusse

AS Mootor Grupp kaebab riigi kohtusse, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium keeldus firma palvest maksta hüvitist väikelaste ja puudega inimeste tasuta sõidu võimaldamise eest.

"Majandus- ja taristuminister Taavi Aas keeldus vastuses AS-i Mootor Grupp 5. juuni avaldusele tasuta vedamise kohustuse täitmise eest hüvitise määramisest. Mootor Grupp pöördub õiguse saamiseks kohtusse, sest majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole sisuliselt avalduse argumente kaalunud ja keeldumine hüvitise maksmiseks on õigusvastane," teatas ettevõte esmaspäeva hommikul saadetud pressiteates.

Mootor Grupi juhatuse esimehe Hugo Osula sõnul seisavad ka bussiettevõtjad väikelaste ja puudega inimeste tasuta sõidu õiguse eest, küll aga ei mõista nad, miks peaks teised reisijad selle kinni maksma ning miks peavad eraettevõtjad osutama riigile igal aastal miljonite eurode ulatuses tasuta sotsiaalteenust. "Kas me näeme sellist tava näiteks tervishoiuvaldkonnas?" küsis Osula. "Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole mitte ühtegi meie õiguslikku argumenti analüüsinud. Kui ametnikud oleks mõttega meie pöördumist lugenud, siis oleks neil pidanud tekkima kahtlus tasuta sõidu kohustuse põhiseaduspärasusest ning nad oleksid pidanud kaaluma vähemalt ühistranspordi seaduse muutmist," lisas ta.

"Oma avalduses tõime välja, milliseid eksimusi ühistranspordi seaduse eelnõu menetlemisel tehti," selgitas Osula. "Näiteks puudus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil sisuline ülevaade tasuta sõidu kohustuse rahalisest mahust, mistõttu prognoosisid nad selle tegelikkusest oluliselt väiksemaks. Lisaks lubati seaduse eelnõu menetlemisel, et riik töötab välja elektroonilise piletisüsteemi, mis võimaldaks riigil koguda andmeid nullpiletiga sõitjate kohta kommertsliinidel, et selle alusel sõit vedajatele hüvitada. Ministeerium on sellest aga loobunud ja tulemusena ajanud käe veelgi sügavamale ettevõtja taskusse. Vedajad sellise asjade käiguga leppida ei saa," rõhutas Osula.

"Meie eesmärk on, et ministeerium astub meiega arutellu ühistranspordi seaduse põhiseaduspärasuse üle," sõnas Osula. "Lätis ja Leedus hüvitab riik ja kohalik omavalitsus vedajatele tasuta sõidu kohustuse. Olen valmis viima ministri ja ministeeriumi ametnikud tasuta bussiga Riiga ja Vilniusesse, et nad õpiksid, kuidas ühistranspordiseadust muuta," lisas ettevõtja.

Bussiettevõtjate palvel ühistranspordiseadust analüüsinud vandeadvokaat Allar Jõksi sõnul ei ole põhiseadusega kooskõlas lahendus, kus riik sunnib ettevõtjaid teenuseid tasuta osutama. "Kahtlen, kas minister ja ametnikud oleksid valmis oma palgast, autost või kodust loobuma puudustkannatavate isikute hüvanguks. Kui kasutada õiguskantsler Ülle Madise sõnu, siis on ministeeriumi ametnikud seadnud sihiks mitte ettevõtjate mure lahendamise, vaid selle oma uksest välja menetlemise," ütles Jõks pressiteate vahendusel.

AS Mootor Grupp ühendab transpordiettevõtteid Timeless Buses, Lux Express, Lux Charter, LE Bus Service, Busland, Cagobus, Tallinna Bussijaam, Turnit, T-pilet, SEBE ja Milrem. Lisaks bussitranspordile tegutseb Mootor Grupp ka rahvusvahelise pakiveo ja kullerteenuse vallas, busside müügi rahvusvahelisel turul ning osutab nii busside kui ka militaartehnika remonditeenust. Eesti erakapitalil põhinevas grupis töötab ligi 1000 inimest ja 2018. aasta käive oli 55 miljonit eurot.