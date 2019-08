Osula soovib Tallinna Mustakivi peatuse muutmist kaugliinibusside peatuseks

Mootor Grupp AS-i juhatuse esimees Hugo Osula tegi ettepaneku, et Mustakivi bussipeatuse Tallinnas võiks välja ehitada kaugbussiliinide teenindamiseks sobivaks infrastruktuuriobjektiks, mis aitaks vähendada ka liikluskoormust Ida-Tallinnas ning kesklinnas.

"Linnadevaheliste ja rahvusvaheliste bussiliinide reisijate teenindamiseks Mustakivi peatuses kaasaegsete tingimuste loomine lähtub Tallinna elanike ja külastajate huvidest ning aitab üheaegselt kaasa nii ühistranspordi eeliskasutuse arendamisele, kui ka linnasisese autoliikluse vähendamisele," kirjutas Osula Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile saadetud ettepanekus.

Osula selgitab, et Mustakivi peatus asub Laagna teel, mida läbivad Tallinna ja Ida-Eesti vaheliste kaugbussiliinide, samuti Tallinna ja Sankt Peterburi vaheliste kaugbussiliinide marsruudid. Praegu on kaugbussiliinidel lubatud peatuda Mustakivi peatuses üksnes Tallinnasse saabuval suunal nõudepeatusena.

"See võimalus on Lasnamäe elanike seas aktiivset kasutust leidnud. Pikaajaliselt kaugbussiliine teenindanud bussijuhtide hinnangul väljub Mustakivi peatuses 20-30 protsenti Tallinnasse saabuvatest reisijatest. Samaväärne kasutajate potentsiaal oleks Mustakivi peatusel ka Tallinnast väljuval suunal juhul, kui oleks tagatud füüsiline keskkond koos juurdekuuluvate teenustega."

Osula sõnul on Mootor Gruppi kuuluv infrastruktuuriettevõte T grupp AS analüüsinud Mustakivi peatuse potentsiaali kaugliini reisijate teenindamise seisukohalt juba 2017. aastal ning tuvastanud seejuures, et ca 74 protsenti Lasnamäe elanike jaoks asub Mustakivi peatus lähemal, kui Tallinna bussijaam.

"Arvestades linnasisese ühistranspordiga liikumisele kuluvat aega ning kaugbusside sõiduaega Tallinna bussijaamast Mustakivi peatusesse, oleks neile 74 protsendile Lasnamäe linnaosa elanikest võimalik pakkuda keskmiselt 25-minutilist ajakokkuhoidu Ida-Eesti sihtpunktidesse ja Sankt Peterburgi reisimisel. Samuti saavutaksid ajalist kokkuhoidu Pirita linnaosa elanikud ning Tallinna idapoolsete omavalitsuste elanikud (Maardu linn, Viimsi vald)," kirjutas Osula.

Kuivõrd Tallinna elanikud ja külalised kasutavad linnasiseseks liikumiseks tavapärase ühistranspordi kõrval ka muid liikumisviise, nagu taksod, eraautod, sõidujagamise teenuse pakkujad, siis aitaks Mustakivi peatuse väljaarendamine Osula sõnul vähendada ka liikluskoormust Ida-Tallinnas ning kesklinnas.

Mootor Grupi juht kirjeldab ka, m illised tingimused või teenused võiksid kaugbussiliinide peatuses olla: varikatusega valgustatud ooteala, parkimisvõimalused "pargi ja reisi" süsteemi kasutajatele, reisiinfo kättesaadavuse tagamiseks reaalaja infoekraanid, piletiautomaat sõidupileti soetamiseks ning kiosk või kohvik.