Kaevandusfirmad nõuavad uute karjääride avamiseks riigi sekkumist

Eesti mäetööstuse ettevõtete liit (EMTEL) soovib, et kokku kutsutaks ministrite tasemel nõupidamine, kus leitaks lahendus ehituslubjakiviga varustatuse kriitilisele seisule. Viimane tilk karikasse oli kaevandusettevõtjate jaoks Jõelähtme valla otsus jätkata Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmisega.

EMTEL-i juhataja Rein Voogi sõnul näitab mullu aasta lõpus valminud Eesti Geoloogiateenistuse uuring, et ehituslubjakivi varustuskindlus ei ole Harjumaal tagatud ka lühemas perspektiivis. "See asjaolu peaks omakorda olema aluseks selgema ja jõulisema riigi huvi esindamisele vabariigi valitsuse poolt," märgib Voog keskkonnaminister Rene Kokale ja majandus- ja taristuminister Taavi Aasale suunatud kirjas.

Voogi sõnul on peamiseks probleemiks Harjumaa omavalitsuses, kes takistavad uute karjääride kasutuselevõttu või isegi potentsiaalsete varude geoloogilisi uuringuid. Peamiseks kurja juureks on tema hinnangul Jõelähtme vald, kuid äramärkimist leiab kirjas ka Harku vald.

Jõelähtme vallas esitas OÜ Väo Paas 2008. aastal lubjakivi kaevandamiseks taotluse Jägala lubjakivi karjääris, täpsemalt Ruu küla territooriumil. Kuigi vabariigi valitsus andis 2010. a loa seal kaevandamiseks, pole kaevandamistegevust siiani toimunud, sest Jõelähtme vald moodustas alale kohaliku tähtsusega looduskaitseala. Selle otsuse vaidlustas omakorda kaevandusfirma ning tänavu mais tegi riigikohus otsuse, millega jäeti jõusse eelnevate kohtuastmete otsus kaitseala moodustamise tühistamiseks.

Kuivõrd riigikohus aga märkis, et vald võib kaitseala ikkagi moodustada, kui täidetakse täpselt kõik selleks vajalikud menetlusnormid, otsustas Jõelähtme vallavolikogu 27. juuni istungil kaitseala moodustamise menetlusega jätkata.

Voogi sõnul ei tohiks riik jätta ettevõtteid üksinda omavalitsustega kaevanduslubade pärast võitlema, sest ehituslubjakivi varustuskindluse näol on tegu riiklik huviga. EMTEL-i hinnangul on olukorra lahendamiseks vaja kokku kutsuda nõupidamine, kus osaleksid nii keskkonnaminister kui ka majandus- ja taristuminister, et arutada, mida teha edasi olukorras, kus kohalikud omavalitsused blokeerivad riigi huvide teostamist.

Keskkonnaministeeriumil on aasta lõpus plaanitud alustada Harju maakonna teemaplaneeringu koostamisega. Voogi sõnul muutub selle teostamine mõttetuks, kui kaevandusalad on omavalitsuste poolt juba muudetud kaitsealadeks.

"Jõelähtme valla juhtum ei ole kahjuks ainukene ja kavandamisel on ka Sõrve looduskaitseala moodustamine Harku vallas, mis jäälegi kattub olulisel määral lubjakivimaardlaga ning mille sisuline eesmärk on sama, mis Ruu looduskaitsealal – s.o kaevandamise takistamine," märkis Voog.