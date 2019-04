Maanteeametil on plaan alustada 2023. aastal Tallinna-Narva maanteele jääva Kostivere sõlme ehitust. Taotlus riigieelarve strateegiasse on juba sisse antud ja hiljemalt sügisel peaks algama teelõigu projekteerimine. Jõelähtme vald, kelle maale Kostivere jääb, usub, et mõelda tuleks viaduktist ja kergliiklusteedest suuremalt. Vallavolikogu tegi ettepaneku ehitada ümber kogu kümnekilomeetrine teelõik Maardu prügila ristist kuni Jägala jõeni.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja nentis, et riigil on väga suur häda paekivikillustikuga, mida pole kuskilt võtta. "Otsitakse tikutulega, kuhu saaks jälle metsa uue augu teha. Ja see ongi Jõelähtme valla väga konstruktiivne ettepanek, et nüüd, kui hakatakse Tallinna-Narva maanteed rekonstrueerima, tuleks projekteerida ta süvendisse ja lahendada kaks probleemi ühe korraga: saaks maantee korda ja saaks killustikumure piltlikult öeldes järgmiseks 30 aastaks ära lahendada."

Jõelähtme valla all peidab end Maardu lubjakivimaardla. Nagu mujal Harjumaal, hakkavad sealsed karjäärid ammenduma, aga nõudlus kvaliteetse maavara järele üha kasvab. Vald on maavarade uuringuloataotlustele pigem viltu vaadanud, samas kui Eesti Geoloogiateenistus soovitab riigil lähtuda enda huvidest, ehk lihtsustatult load ikkagi välja anda. Ka maanteeameti teede arengu ja investeeringute osakonna juhtivspetsialist Tõnis Tagger tõdes, et varsti võib maavarasid reaalselt puudu olla.

"Kui see olemasolev olukord varustuskindluse puudumise negatiivse stsenaariumi järgi jätkub, siis tuleb materjal suures osas importida. Tallinna piirkonnas on see varu kõrgekvaliteedilisel lubjakivil praktiliselt kolm aastat."

Siiski ei usu Tagger, et Narva maantee ümberehitamine paekivi saamiseks praegu parim lahendus on. Esiteks tuleks lahendada probleemid sadeveega.

"Süvendid eeldavad võimsaid pumplaid reeglina, et tuleks toime valingvihmadega. Need on kasvõi eelmise aasta juhtumid siin Tallinnas Laagna teel või Tartus liiklussõlmedes, mis on süvendites, et need liiklusseisakud on kõigile juba teada," rääkis Tagger.

Siiski lisas ta, et seal, kuhu rajatakse päris uusi teid, võib maa süvendamisele ja lubjakivi alt ärakaevamisele mõelda. Aga kui Tallinna-Narva maanteed uuesti ehitada, siis tuleks esmalt eemale juhtida sealne liiklus. Pealegi kannab maantee senine muldkeha veel mitukümmend aastat.

"See võiks olla teoreetiliselt võimalik näiteks 50 aasta pärast, kui Narva maantee on amortiseerunud ja piirkonna maakasutus on täielikult muutunud. See maavaravaru maantee all ju säilib," ütles Tagger.

"Aga see on täiesti uus lähenemine. Siiamaani on selle teema üle pigem naerdud, ei ole isegi tahetud arutada seda küsimust. Nüüd, kui maanteeamet on valmis sellel teemal kaasa rääkima, oleme me ju jõudnud hoopis uude etappi," lisas omalt poolt Umboja.