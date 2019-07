Tallinna munitsipaalpolitsei patrullib vanalinnas ATV-del

Praeguses meediaruumis on kaks teemat, mille puhul isikliku kogemuse ja uuringutulemuste ning statistika konflikt on eriti terav. Muu hulgas ka sellepärast, et see on kunstlikult teravaks aetud osade poliitikute, teadlaste ja ajakirjanike poolt, märgib Rain Kooli Vikerraadio meediakommentaaris.