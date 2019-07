Milremi juht: kaitsetööstus ei vea tehnoloogia arengut, vaid jookseb järel

Prantsuse leiutaja ja ettevõtja Franky Zapata tuhises pühapäeval Pariisis Bastille' päeva paraadi ajal oma reaktiivmootoriga hõljuklaual üle tseremoonial osalenud riigipeade. Zapata hoidis lennates käes püssi, demonstreerides oma futuristliku lennumasina sõjalist potentsiaali.

Väärsi kommenteeris ETV saates "Ringvaade suvel", et ekstreemspordis või meelelahutusvaldkonnas võib selline masin olla laialdasemalt kasutusel juba lähema paari aasta jooksul, kaitsetööstuses läheb selleks ilmselt aega viis kuni kümme aastat.

"Kaitsevaldkonnas tervikuna tuleb kõigepealt mõista seda, et pettumustvalmistavalt kaitsetööstus kindlasti ei ole täna see, mis üldse sellist tehnoloogia arengut eest veab, vaid pigem jookseb järele sellele, kuhu meie kommertsrakendused liiguvad," rääkis Väärsi.

Väärsi sõnul on selline tendents tekkinud viimase kümnendi jooksul, sest tehnoloogia areneb väga kiiresti, kuid kaitsevaldkonnas võtab asjade kasutuselevõtmine aega. "Kasutajale suunatud lahendused nagu kas või elektritõukerattad on palju lihtsam kasutusele võtta kui kuskil mingit militaarrakendust tööle panna," märkis ta.

Väärsi selgitas, et jalaväelased ei kao ka tulevikus kaitsesektorist kuhugi, kuid neil on kasutamiseks pisut teistsugused vahendid.

Üldiselt tõi Väärsi kaitsetööstuse arengus välja kolm trendi: "Infot ja andmeid on üha rohkem ehk sensorid suudavad seda koguda ja üha võimsamad arvutid suudavad seda analüüsida ja inimesele anda infot otsuste tegemiseks. Teine trend on see, inimesi soovitakse ohualast välja tuua ja sellele kaasa aidata mehitamata lahendustega. Kolmas trend on see, et võidujooks soomuse ja soomust läbistava laskemoona vahel asendub võidujooksuga energias ehk sõiduki kaitsmisel tuleb üha enam energiale tähelepanu pöörata, et elektromagnetlainetega ei oleks võimalik seda segada. Aga üha enam on tänapäeval ka relvi, mis kasutavad laserimpulsse mõjutamiseks."