Majandusministeerium on algatanud kiirlaenufirmadele kehtestatud rangete reklaamipiirangute leevendamise, kuid ei ole selle kohta küsinud teise osapoole ehk võlanõustajate arvamust.

Eelnõu järgi tunnistataks alles kolm aastat tagasi kehtestatud piirang, mille kohaselt tohib kiirlaenureklaam sisaldada ainult kohustuslikku teavet nagu intressimäär, krediidi kulukuse määr ja ettevõtte kontaktid, kehtetuks ja edaspidi võiks kiirlaenupakkuja kohustusliku teabe kõrvale reklaamida, mida tahab, kirjutab kolmapäevane Postimees.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsleri Kristi Talvingu sõnul peab reklaam siiski ka edaspidi olema vastutustundlik ja tasakaalustatud ning ei tohi jätta muljet, et laenuvõtmine on lihtne ja riskivaba. Talving ütles, et seadusemuudatus võimaldaks kiirlaenupakkujatel avaldada enda kohta rohkem infot, näiteks avaldada sisuturundusartikleid ja ministeeriumi hinnangul aitaks muudatus parandada konkurentsi ja innovatsiooni kiirlaenuturul.

Postimehega rääkinud võlanõustajate liidu juhatuse liige Ester Saag kahtles muudatuste positiivses mõjus ja tunnistas, et kuulis ministeeriumi plaanidest alles ajakirjaniku käest.