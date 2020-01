"Väga palju inimesi on kohtutäiturite käes. Õiguskantsler tõi välja 150 000, minu arvestuste järgi on 120 000 eri inimest - see on väga-väga suur hulk!" ütles võlanõustaja Ülle Schmidt ERR-ile.

"See on riigi jaoks suur probleem, mida siiamaani ei taheta tunnistada," tõdes ta ja kutsus inimesi kohe võlgade tekkimisel abi otsima.

"Ma julgustan inimesi koheselt pöörduma - kui on üks-kaks (kiir)laenu võetud, kohe võiks hakata oma asjadega tegelema," ütles Schmidt.

Küsimusele, mida tähendaks sellises olukorras eraisiku pankrot, vastas Schmidt, et see tähendab esmalt oma võlgadest ülevaate tegemist.

"Ja kui on ikka kümneid tuhandeid võlgu, siis on selge, et tavaelu kõrvalt seda maksta ei jõua ja kui on kohtutäiturid peal ja arved arestitud, siis ongi lahenduseks eraisiku pankrot. See tähendab viit aastat usaldusisiku kontrolli all maksmist. Aga see on täiesti legaalne võimalus teha stopp oma võlgadele ja kunagi alustada puhtalt lehelt," rääkis võlanõustaja.

Sellisel juhul tuleb inimesele jätta elamiseks miinimumtasu pluss üks kolmandik sellest iga ülalpeetava kohta. "Tegelikult peavad ka kohtutäiturid jätma selle raha, aga nendega võitlemine on kaunis keeruline," tõdes Schmidt.