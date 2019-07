Repsi sõnul muutusid koolijuhtide töölepingud tähtajatuks enam kui kümme aastat tagasi, sest taheti, et direktorid ei oleks kohalikest omavalitsustest niivõrd sõltuvad ja saaksid ametis olla pikaajalisemalt. Aja jooksul on aga hakanud välja tulema tähtajatute lepingute negatiivne pool, rääkis ta.

"Aga mida ma pean ütlema küll, et aina enam tuleb signaale, et tagasi võiks tuua tähtajalise töölepingu. Võib-olla ta ei peaks olema viieaastane, võib-olla peaks olema veidi pikem," ütles Reps.

Ta lisas, et rotatsiooni toimumiseks on vajalik, et koolijuhid saaksid mingi kindla perioodi tagant hinnangu, mille põhjal otsustatakse, kas ta jätkab ametis või ei.

Reps rääkis saates ka koolikiusamisest ja ütles, et kõige olulisem on see, et teemast räägitaks ja sellega tuleb alustada juba lasteaias. Lastele tuleb selgitada, et inimesed on erinevad ja erisus on tore, ütles ta.

"Me peame tekitama ka olukorra, kus tõesti kõik koolid ja kõik lasteasutused on kaasatud. Kahjuks see täna nii ei ole," rääkis Reps ja lisas, et paraku ei ole paljud lapsed üldse teadlikud, millised võimalused neil abi saamiseks on.