Haridus- ja teadusministeerium kaalub koolijuhtide hindamissüsteemi muutmist. Koolijuhid ja ERR-ile teemat kommenteerinud kohalikud omavalitsused on praeguse olukorraga rahul, ent ei ole ka muudatuste vastu, kui need on põhjendatud.

Eesti koolijuhtide ühenduse juht Urmo Uiboleht ütles, et koolijuhtide hindamine on kindlasti oluline ja ministeeriumi kavatsus seda teha vajalik.

"Iseasi on see, kuidas ja mis eesmärgil seda teha," ütles ta ja lisas, et ministeeriumi plaanil koolijuhtide hindamist muuta konkreetset sisu veel ei ole ja ka see, milliseid tulemusnäitajaid hindamiskomisjon vaataks, pole kindel.

Praegune koolijuhtide olukord on Uibolehe sõnul aga üks parimaid, sest võrreldes teiste riikidega on Eesti koolijuhtidel küllaltki suur autonoomsus ja vabadus asju teha.

"On häid koolijuhte ja on neid, kes oma asjadega nii hästi hakkama ei saa," kirjeldas ta olukorda koolijuhtide seas, lisades, et kompetentseid juhte läheb alati juurde vaja.

Koolipidajateks on Eestis enamasti kohalikud omavalitsused. Hiiumaa vallavalitsuse haridusspetsialist Ivi Remmelg ütles, et praeguse süsteemi järgi on koolipidajal koolijuhtide hindamise läbiviimiseks erinevaid meetodeid. Näiteks haridusasutuse juhi kompetentsimudel ja enesehindamise küsimustikud. Ta lisas, et koolijuht peab arengukava täitmisest ka omavalitsusele aru andma.

"Kindlasti on igal omavalitsusel oma väljakujunenud praktika, kuidas koolijuhtide tulemushindamist kõige paremal moel läbi viia," ütles Remmelg.

Hindamissüsteemi muudatuse vajadust ei saa aga Remmelga sõnul veel hinnata, sest konkreetset plaani selle osas ei ole.

Pärnu abilinnapea Marko Šorin ütles, et teatud olukordades tundub, et koolijuhtide hindamissüsteemi läheks muudatusi vaja küll.

"Kui koolijuhtide hindamist otsustatakse muuta, siis tuleb seda teha. Tahaks loota, et ministeerium kooskõlastab omavalitsustega muudatused enne nende elluviimist. Uuenenud metoodika peab aitama mõlemaid osapooli," ütles ta ja lisas, et praeguse olukorraga võib tema arvates siiski rahul olla.

Valitsus otsustas eelmisel nädalal Reformierakonna algatatud üldhariduskoolide direktorite hindamise muutmise seaduseelnõud mitte toetada. Sellele vaatamata on alanud arutelud selle üle, kuidas koolidirektorite tööd edaspidi hinnata.