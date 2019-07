ERR Riias: Läti raadio uudistetoimetajad nõuavad juhatuse lahkumist

Kevadel tekkisid probleemid Läti televisooonis, kui protestiti uue juhatuse liikmete vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti raadiost on viimase kolme aastaga lahkunud üle 100 inimese, neist rohkem kui pooled ajakirjanikud. Pisut rohkem kui 1000-eurone keskmine palk ja lahkujate pärast üha kasvav töökoormus ei motiveeri. Uudistes on mitu korrespondendikohta tühjad ja tuleb nuputada, kes saateaja sisuga täidab.

Läti raadio juhatuse arvates tuleks sügisest kaasata rohkem koosseisuväliseid autoreid, sest need maksvat vähem.

Praegu on Läti raadio turuliider ja kuulajad usaldavad nende kanaleid. Üha kuhjuvad probleemid ja saadete kärped võivad aga viia olukorrani, kus rahvas ei saa enam kogu vajalikku infot raadiost kätte.

"Viimase aasta jooksul on uudistetoimetusest lahkunud vähemalt kaheksa inimest. Nende töö on ära jagatud teiste meie töötajate vahel. Praeguseks tähendab see koormuse kasvu neljandiku võrra. Inimesed ütlevad, et nad ei jõua lihtsalt tööd ära teha. Me ei tunneta, et raadio juhatus mõistaks uudistetoimetuse probleeme," kommenteeris Läti raadio uudistetoimetuse juht Laura Dreimane.

Läti raadio juhid tagasi ei astu ja leiavad, et põhiline probleem on väike eelarve.

"Läti avalik-õigusliku meedia - nii televisiooni kui ka raadio - eelarve on Euroopa Liidu liikmesriikide seas väikseim. See on 30 protsenti vähem kui Leedus ja 45 protsenti vähem kui Eestis," selgitas Läti raadio juhatuse esimees Una Klapkalne.

Kuid vaja on ka uut tehnikat ja arendada digiplatvorme. Toomkiriku vastas asuvat ajaloolist raadiomaja pole remonitud 70 aastat, ainuüksi ühe akna vahetus maksab tuhandeid eurosid.

"See on kümnekonna aastaga kogunenud pärand. Eriti teravaks on olukord muutunud praegu," tõdes Klapkalne.

Avalik-õigusliku meedia tulevik on muutunud Lätis üheks tähtsamaks teemaks. President toetab ja peaminister räägib. Seim pole aga jõudnud uue seaduse sisu suhtes kokku leppida. Nii pole selge, kas raadiole praegu napi viiendiku eelarvest andev reklaam jääb või mitte.

"Meie seisukoht on, et probleemid tuleb lahendada. Täiesti vastuvõetamatu on vähendada saatemahtu nii, et ühiskond kannatab," ütles Läti rahvusliku elektroonilise meedia nõukogu liige Patriks Griva.

Läti raadio juhtkond on otsustanud uudistetoimetusega suhtlemiseks kaasata lepitaja. Sekkunud on ametiühingud ja erialaliidud. Räägitud on ka streigist, ehkki seda peavad Läti uudistetoimetajad viimaseks võimaluseks.