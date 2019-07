Berliinis oli taas ulatuslik kliimaprotest

Saksamaa kavatseb loobuda 2038. aastaks kivisöe kasutamisest. Kliimaaktivistide väitel on see tähtaeg liiga kaugel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Möödunud aastal moodustas kivisüsi umbes 30 protsenti Saksamaa energiatootmisest.

Kantsler Angela Merkeli sõnul on erakordselt kuumad suved, põuad ja metsatulekahjud hakanud inimesi häirima ja näitavad tegevusetuse hinda. Saksa valitsus kavasteb 20. septembri kohtumisel otsustada järgmised sammude uue kliimaseaduse koostamiseks.

"See olukord on nii imelik. Täiskasvanud ei taha võtta vastutust. Need on noored inimesed ja lapsed, kes peavad võtma vastutuse, aga noored peavad ohverdama oma hariduse, et oma tulevikku kaitsta," kommenteeris Thunberg.