Enamikus bussides on tänapäeval olemas turvavööde kasutamise võimalus. Maanteeameti sõnul on aga turvavööde kinnitamata jätmine jätkuvalt probleem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me käime ühistranspordivahendeid kontrollimas, siis me peame väga paljudele meelde tuletama, et nad on kohustatud turvavöö kinnitama. Ma paneksingi inimestele südamele, et turvavööd tuleb kinnitada ka ühissõidukis," ütles maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk.

Et anda inimestele mõista, kui tähtis on kinnitada bussis turvavöö, teevad pidevalt kontrolle nii maanteeamet kui ka politsei.

Turvavöö kasutamata jätmise eest võib politsei reisijat trahvida kuni 80 euroga.

"Iga kuu teeme kontrolle, kus me tuvastame nii rikkujaid kui ka tuletame meelde igapäevaselt, et turvavöö kasutamine on vajalik. Suuremaid reide teeme kolm-neli-viis korda aastas kindlasti," rääkis Põhja prefektuuri liikluspolitsei liiklusgrupi välijuht Toomas Korenev.

Seaduse kohaselt vasutab turvavööde kinnitamise eest bussis nii juht kui ka sõitja ise.

"Kui tegemist on alaealisega, kes ei ole süüvõimeline, siis vastutab alati juht. Kui on lapsed, siis peab turvavöö alati olema kinnitatud. Kui sõitja on süüvõimeline, siis vastutab sõitja, sest see on tema tervis," selgitas Korenev.

"Aktuaalse kaamera" tänavaküsitluses leidus nii neid, kes peavad turvavöö kandmist tähtsaks, kui ka neid, kes seda oluliseks ei pea.

"Ma ei kasuta turvavööd. Lihtsalt, ma ei kasuta seda. Väga ebamugav on bussis istuda kinnitatud turvavööga," rääkis Anna.

"Mina panen alati - nii autos kui ka mujal. Paljud mõtlevad, et bussis on ohutu. Tegelikult ei ole. Kui midagi juhtub, on buss palju ohtlikum kui auto," rääkis Lilia.

Turvavöö kinnitamata jätmine bussides ei sea ohtu mitte ainult inimest ennast, vaid ka teisi kaasreisijad. Ka väiksemal sõidukiirusel toimuv avarii võib tekitada suuri kahjustusi.