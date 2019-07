"Kokkulepe on saavutatud," kirjutas Trump sotsiaalvõrgustikus Twitter.

"See oli tõeline kompromiss saavutamaks veel üht suurt võitu teiste seas meie sõjaväelastele ja veteranidele," kiitis president.

Leppe kohaselt suurendatakse avaliku sektori kulutusi eelarveaastatel 2020-2021 320 miljardi dollariga. Lisaks sellele kaotatakse alati suuri vaidlusi põhjustav võlalagi 2021. aasta juulini.

Lepe peab veel läbima kongressi mõlemad kojad, kuid näib, et selle teel pole enam takistusi.

Leppele on vastu seisnud osa konservatiivsetest vabariiklastest, kes ei poolda USA riigivõla suurendamist veel mitmesaja miljardi dollari võrra.

Demokraatide liidrid nimetasid seda aga võiduks, mis tagab rahastuse kriitilise tähtsusega valdkondadele, ja nad kirjeldasid seda kui seni suurimat baasrahastuse tõstmist kõrgemale 2011. aastal seatud piirist.

"Selle leppega proovime me vältida järjekordset valitsuse tööseisakut, mis on niivõrd kahjulik Ameerika rahva vajaduste täitmisele ja avaliku sektori töötajate töö austamisele," ütlesid esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja senati vähemuse liider Chuck Schumer ühisavalduses.

Lepe tagab selle, et Washington jätkab kulude katmiseks laenamise kursil, mis on tagasilöök neile poliitikutele, kes on seadnud eesmärgiks kulude ja riigivõla kärpimise.

Läbirääkimisi juhtisid Pelosi ja rahandusminister Steven Mnuchin ning neil oli vaja jõuda kokkuleppele enne reedet, mil esindajatekoja läheb kuuenädalasele puhkusele.

Mnuchin hoiatas läinud nädalal, et ilma leppeta võib valitsusel raha otsa saada septembri algul ehk enne, kui kongress uuesti kokku tuleb.

Kompromiss peaks tõstma USA järgmise aasta riigieelarve aastase puudujäägi üle triljoni dollari.

Vahetult enne leppe väljakuulutamist säutsus konservatiivse ettevõtluslobirühma Club for Growth juht David McIntosh, et Mnuchin "teeniks Trumpi kõige paremini siis, kui ta nõuaks paremat kulutamislepet, mis ei aja meie riiki pankrotti".

Ka mõned kongressi konservatiivid väljendasid leppe pärast nördimust, eriti kuna see suurendab niigi kõrget defitsiiti.

"Ma ärgitasin president Trumpi eile jääma läbirääkimistel endale kindlaks," ütles kongresmen Mike Johnson, kes juhib konservatiivsete vabariiklaste ühendust Republican Study Committee.

Valge Maja eelarveameti (OMB) avaldatud raporti kohaselt võib Ameerika Ühendriikide föderaalse riigieelarve defitsiit ületada käesoleval aastal triljoni dollari piiri.

Tegemist on esimese korraga pärast 2009. aasta majanduskriisile järgnenud nelja aastat, kui USA eelarvedefitsiit triljoni dollarini ulatub. Kui praegu presidendiks olev Donald Trump oli presidendikandidaat, siis lubas ta kaotada nii eelarvedefitsiidi kui ka föderaalvõla, mis sel hetkel ulatus 22 triljoni dollarini. Selle asemel on eelarvedefitsiit rekordeid püstitanud, seda trendi on toetanud eriti administratsiooni maksukärbete pakett.

Bloomberg kirjutas juba jaanuaris, et juba teist aastat tuleb rahandusministeeriumil laenata umbes triljon dollarit, et administratsiooni kulutamist ja maksukärpeid elus hoida.

Samas on mitmed eksperdid märkinud, et USA puhul pole erinevatest asjaoludest sõltuvalt ei eelarvedefitsiidi kui ka riigivõla pärast põhjust nii palju muretseda. Näiteks suurinvestor Warren Buffett on öelnud, et muretsejad peaksid pöörama tähelepanu asjaolule, et viimase 77 aasta jooksul on USA riigivõlg 400-kordistunud.

USA Today juhib aga tähelepanu sellele, et praegune eelarvedefitsiidi kasv on mitmes mõttes erinev varasematest juhtumitest - ehk tegu pole ajutiste sammudega, mis järgnevad näiteks majanduskriisile, vaid pigem administratsiooni ja kongressi liitlaste soovimatusega olukorras üleüldse probleemi näha.