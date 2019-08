"Riigi praegune rahanduslik väljavaade on problemaatiline," ütles CBO juht Philip Swagel. "Riigieelarve, mis on juba ajaloolises mõõtkavas suur, on jätkusuutmatul teel," lisas ta.

USA president Donald Trump lubas ametisse astudes, et viib eelarve tasakaalu ja vähendab riigivõlga.

CBO andmetel saab praeguse eelarveaasta defitsiit olema 960 miljardit dollarit. Järgmisel rahandusaastal, mis algab 1. oktoobril, ületab see büroo andmetel triljon dollarit.

Järgmise nelja aasta majanduskasv jääb keskmiselt 1,8 protsendi kanti, lisas CBO raportis.

2020. aasta lõpuni jääb töötusemäär umbes praegusele tasemele, mis on 3,7 protsenti, ja tõuseb 2023. aastaks 4,6 protsendini.