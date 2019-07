Island paneb mälestusmärgi kunagise Oki liustiku kohale

Ok on esimene jäämassiiv Islandil, mis on kaotanud liustiku staatuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juba aastal 2014 teatasid teadlased, et Oki liustik on sulanud liiga õhukeseks ega suuda enam edasi liikuda.

Liustikuteadlaste väitel on aastaks 2200 kliimasoojenemise tõttu üles sulanud kõik Islandi liustikud, nende seas ka Vatnajökull, mis on Euroopa suurim liustik