LHV hoiatab panga nimel saadetud õngitsussõnumite eest

LHV hoiatab, et panga kliendid on reedel saanud SMS-e, mis teavitavad LHV nimel uue makse laekumisest või paluvad uuendada oma kontot ning meelitavad sõnumisaajaid liikuma kaasasolevale veebilingile.

LHV ei ole neid petusõnumeid saatnud ja palub linkidel mitte klikkida. Kindlasti ei tohiks sisestada oma andmeid kirjas lingitud veebilehele, teatas pank.

Petusõnumites oleva lingi taga peitub LHV internetipanka meenutav lehekülg, mis üritab välja meelitada kasutajatunnuseid ning Mobiil-ID ja Smart-ID PIN-koode. Lingid, millele palutakse sõnumitest liikuda on lühikesed tny.sh ja bit.ly algustega. LHV soovitab sõnumeid ignoreerida ning need kustutada.

Pank palub ühtlasi internetipanka sisse logides alati veenduda, et tegemist on ametliku pangakanaliga. Sellele viitab korrektne veebilehe aadress, toimivate linkidega ja korrektne lehekülg, veebilehitseja aadressireal niinimetatud roheline tabalukk. Internetipanka sisenemisel ei tohiks kunagi sisestada PIN2 koodi, mis on mõeldud vaid tehingute ja lepingute allkirjastamiseks.

Kahtluste korral võivad panga kliendid pöörduda LHV poole kinnituse saamiseks, kas tegemist on õige sõnumiga.

Klientidel, kes on sattunud pettuse ohvriks ja sisestanud oma andmeid võltslehele, palub pank pöörduda LHV klienditoe aadressile info@lhv.ee.