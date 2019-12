SEB kinnitas ERR-ile, et kolmapäeval sai alguse uutmoodi andmete väljapetmise rünnak Eesti pankade klientide vastu.

"Meie klientide andmetel on nad saanud kõnesid numbrilt 6 655 100 või 6 310 310 (Swedbanki telefoninumber - toim.) palvega kontrollida üle nende kaardiandmeid. Esmase info kohaselt on petturid venekeelsed," teatas pank, rõhutades et tegu on pettusega ja kliendid ei tohiks jagada petturitega oma kaardinumbreid.

"Juhul kui kaardiandmeid on jagatud, pakume kaardi viivitamatult kinni panna kas oma internetipangas ja/või helistades SEB kontaktikeskusele 66 55 100," lisas pank.