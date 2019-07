Trump nimetas Baltimore'i linna rottidest kubisevaks urkaks

USA presidendi Donald Trumpi väitel on Baltimore rottidest kubisev urgas, edastas laupäeval kohalik meedia.

Trump võttis teema jutuks rünnates demokraatide kongressiesindajat Elijah Cummingsit, kelle kodulinnaga on tegemist. USA presidendi sõnul ei soovi keegi linnas elada. Ühtlasi viitas Trump, et oma osa selles allakäigus on ka Cummingsil.

Marylandis asuv linn on uudisteagentuuri STT andmetel Ühendriikide üks vägivaldsemaid ja suures osas vaesuses vaevlevad linnakodanikud on peamiselt afroameeriklased.

USA esindajatekoja demokraadist esimees Nancy Pelosi nimetas koheselt Trumpi sõnavõttu rassistlikuks. Linnapea Bernard Young märkis, et presidendi väljaütlemised on solvavad ja ohtlikud.