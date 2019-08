Debatis osales Detroidi linnas Michigani osariigis kahel õhtul 20 kandidaati.

Peatähelepanu koondus kolmapäeval tuntumatele kandidaatidele nagu favoriit Joe Biden, Bill de Blasio, Kamala Harris ja Cory Brooker. Viimased kaks olid varem endist asepresidenti kritiseerinud rassiküsimustes, kuid seekord jäi see tahaplaanile.

Kaalul oli ka seekord palju, kuivõrd väitlus vähendab kandidaatide arvu ilmselt kuni poole võrra, enne järgmist debatti septembris. Eelmise debati järel langes näiteks jõuliselt Bideni toetus.

"Härra president, teeme kõigepealt selgeks selle, et me armastame seda riiki ja me ei lahku siit. Me oleme siin selleks, et jääda ja kohe kindlasti ei jäta me seda riiki sulle," ütles Biden pöördudes sõnavõtuga Donald Trumpi poole.

Trumpi sarjamine jäi seekord siiski oodatust vähemaks ja põhilisteks teemadeks kujunesid riigis kõigile tervishoiu võimaldamine, kurjategijate ja ebaseaduslike sisserändajate inimlikum kohtlemine ning suurettevõtete ja rikaste karmim maksustamine.

Pea kõik nimetasid siiski presidenti vähemalt korra rassistiks. Senaator Kirsten Gillibrand kinnitas lisaks innukalt, et tunnetab oma vastutust valge naisena võtta rohkem ette rassismi väljajuurimiseks.

Kandidaadid panid sealjuures eraldi pahaks, et president nimetab neid sotsialistideks.

Toonitati ka vajadust keskenduda rohkem töölisklassi ja vaesemate kodanike huvidele ning tegeleda rohkem kliimamuutusega seotud probleemidega. Washingtoni kuberner Jay Inslee sarjas teiste seas Bidenit, et tolle kliimakava ei viivat riiki piisavalt kiiresti eemale fossiilkütustest.

Biden kinnitas, et kavatseb rahvusvahelise kogukonnaga teha tihedamat koostööd kliimamuutustega võitlemiseks ja naaseb kindlasti Pariisi kliimaleppesse.