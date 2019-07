Tallinna kiirabi peaarst: soojaga on lustimise ja lõbutsemise traumasid rohkem

Soe suveilm on nädalavahetusel toonud ka traagilisi tagajärgi ja uppunud on neli inimest. Kiirabi poolelt vaadatuna on muret valmistanud liigses peomeeleolus ja alkoholi tarvitanud inimesed.

Tallinna kiirabi rattabrigaad läbib oma mootoritega varustatud sõiduvahenditel päevas kuni 80 kilomeetrit. Kaasas on neil kõik esmaabi andmiseks ja elustamiseks vajalikud vahendid. Elustada õnneks kedagi tulnud ei ole ja väljakutseidki oli pühapäeva keskpäevaks olnud vaid üks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Inimestel silma peal hoidmisega tegeleb brigaad kuumaga pidevalt.

"Tekib kurnatus ja vedelikupuudus, vajuvad ära. Vanemad inimesed on südame-veresoonkonna probleemidega hädas ja kuni krampideni välja. Eriti väikesed lapsed ja vanurid - nendega on meil tööd-tegemist," rääkis Tallinna kiirabi õde-brigaadijuht Rita Popova.

Üles tuleb ajada ka liigselt alkoholi tarbinud inimesi, kes päikese käes magama jäädes riskivad ülekuumenemisega. Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles, et liigse pidutsemisega seotud sündmusi on nädalavahtusel rohkem olnud.

"Erinevad vägivallatraumad. Inimesed, kes on oma pidustustelt tulnud ja käitunud ebaadkevaatselt. Naisterahvas, 35-aastane, hüppab Pirita jõe sillalt alla ja saab vigastada. Selliseid lustimise ja lõbutsemise traumasid on rohkem. Meil on ka suured kruiisilaevad sadamas - ka nemad annavad meile alati tööd," selgitas Adlas.

Ülekuumenemise tõttu on Tallinna kiirabi pidanud abistama ühte patsienti, kes sportimisel sooja ilmaga ei arvestanud.

Teisalt on soe nädalavahetus toonud ka traagilisi tagajärgi. Uppunud on kolm meest ja üks naine, kõik vähemalt 50-aastased.

"Kas on mindud ujuma, kas on tehtud mingit muud tegevus, aga see ongi toonud kaasa sellise traagilise tagajärje. Hetkel on ju tegelikult väga kuumad ilmad, inimesed tahavad minna jahutama, aga tegelikult sellega võib kaasneda ka terviserike, inimesed hindavad enda füüsilist võimet üle," selgitas päästeameti vastutav korrapidaja Martin Lambing.

Sel aastal on Eestis kokku uppunud 28 inimest. Eelmise aasta samal perioodil uppus 27. Ehkki ei saa öelda, et selle nädala traagiliste tagajärgedega õnnetused oleks põhjustanud alkohol, panevad nii kiirabi kui ka päästeamet inimestele südamele, et joobes vetteminek võib lõppeda traagiliselt.

"Kui minna ujuma, siis alkohol ja ujumine ei käi koos, samuti veekogu ääres lapsi ei jäeta järelevalveta ja kui kasutatakse ka veesõidukit, et siis inimesel oleks olemas ka päästevest," rääkis Lambing.

Soojaga seotud väljakutseid on kiirabil ja päästjatel järgmisel nädalal ilmselt vähem, sest juba esmaspäeval langeb õhutemperatuur tuntavalt.