Afganistanis algas presidendivalimiste kampaania. 28. septembrile kavandatud valimised on kaks korda edasi lükatud.

Laupäeval teatas Afganistani valitsus, et juba paari nädala pärast toimuvad otsekõnelused Talibaniga. Diplomaatilised allikad väitsid, et kõnelused toimuvad 7. augustil Oslos. See oleks tohutu edasiminek Afganistani sisepingete lahendamises, kuid Talibani teatel nemad selliseks kokkuleppeks nõusolekut andnud ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Taliban on pidanud kõnelusi otse USA-ga ning teatanud, et teiste osapooltega kõneletakse alles siis, kui USA on allkirjastanud lepingu oma vägede väljaviimise kohta Afganistanist. Kabuli valitsusega ollakse aga nõus kohtuma vaid kui eraisikutega.

Sellises olukorras on alanud pikalt edasi lükatud presidendivalimiste kampaania. President Ashraf Ghani lubab rahu ja kinnitab, et otsekõnelused Talibaniga siiski toimuvad.

"Minu teine põhjus, miks ma nendel valimistel kandideerin, on soov taastada Afganistani roll ristteena tsivilisatsioonide keskpaigas," ütles Ghani.

Valimistel kandideerib ka president Ghani liitlane, tänane Afganistani tegevjuht ja kunagine välisminister Abdullah Abdullah.

"Ma usun oma meeskonda, kellel on inimestega samad soovid. Me oleme inimeste seast pärit ja me jääme nende sekka. Jumala abiga juhime me meie katkise maa heasse sadamasse," rääkis Abdullah.

USA huvi on saada Talibanilt garantii, et kui Ühendriigid ja NATO oma väed Afganistanist välja viivad, ei saa riigist taaskord paika, kus välismaine terrorism endale pelgupaiga leiab.

Sellist garantiid ei saa aga anda Taliban üksi, selleks on vaja Afganistani-sisest leppimist. Sellist leppimist on aga raske ette kujutada, kui Taliban praktiliselt iga päev kuskil kedagi ründab ning on sisuliselt võtnud enda kontrolli alla vähemalt kaks kolmandikku riigist.

President Gahni jutt otsekõnelustest viitab siiski sellele, et mingi lepe õhus on.