"Kaitseministeerium küsis fiskaalaasta 2020 vahenditest toetust teatud lepitusmeetmeteks, sealhulgas Talibani liikmete logistiliseks toeks. Märtsis 2019 nad saatsid märgukirja komiteele, et kasutada sarnasteks asjadeks fiskaalaasta 2019 vahendeid," rääkis Spicer BBC-le. Muu hulgas oleks hüvitatud Talibani liikmete majutus- ja toidukulud.

Pressiesindaja ütles, et esindajatekoja kaitseeraldiste alamkomitee, mille juht on Visclosky, lükkas aga palve tagasi. Palve lükati tagasi, sest see oleks liigitunud terroristide materiaalse toetamise alla.

Kolmapäeval kiitis komitee heaks 690,2 miljardi dollari suuruse kulutuste eelnõu, mis keelab konkreetselt võitlejate kulutuste hüvitamise.

"Eelnõuga kättesaadavaks tehtud vahendeid ei tohi kasutada ühegi Talibani liikme kulutuste katmiseks, kui nad osalevad kohtumisel, millest ei võta osa Afganistani valitsuse liikmed või mis piirab naiste osalemist," seisab eelnõus.

Pentagon kinnitas, et küsis raha kohtumiste rahastamiseks. Pentagoni pressiesindaja Rebecca Rebarich selgitas, et pärast 2018. aasta juuni relvarahu Afganistanis palus USA jõudude komandör Afganistanis vahendeid selleks, et korraldada kohtumisi Afganistani valitsuse ja relvarühmituste vahel. Kohtumiste eesmärk oli jõustada kohalikud relvarahud. Rebarich lisas, et kaitseministeerium esitas sellesisulise eelnõuettepaneku 2020. fiskaalaastaks.

Alates 2018. aasta oktoobrist on USA valitsus pidanud Katari pealinnas Dohas Talibaniga kuus läbirääkimiste vooru. Kõneluste eesmärk on luua pinnas USA turvaliseks lahkumiseks Afganistanist.

Eelmisel aastal sai Afganistanis surma rohkem tsiviilelanikke kui varem selles sõjas on aastas registreeritud - kokku 3804. Kogu konflikti jooksul on surma saanud ka üle 2400 USA sõjaväelase.