"Juuni ongi teatud mõttes joodikute kuu, inimesed joovad pühade ajal rohkem ja politsei kontrollib ka rohkem," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo Postimehele.

Kui 2013. aasta juunis tabas politsei 885 joobes juhti, siis tänavu 823.

Postimees märkis oma ülevaates joobes juhtimiste kohta, et Viimasel kahel kuul on puhumiste arv aga hüppeliselt tõusnud ja juunis pidid juhid enda kainust tõestama ligi 105 000 korral ning alkomeetrisse puhumiste hulka arvestades oli see viimase seitsme aasta rekordkuu.

Politsei paneb puhuma iga juhi, kes mingil põhjusel on patrullile silma jäänud ja enamik joobes juhte tabatakse tavapärase liiklusjärelevalve, mitte puhumisreidide käigus.