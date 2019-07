Kalamajas on nähtud liikumas pesukaru

"Nähtud Suur-Patarei alguses pesukaru, kas on kellegi juurest plehku pannud?" kirjutati esmaspäeval Kalamaja Facebooki grupis. Kommentaaridest selgus, et pesukaru on samas kandis nähtud ka juba nädal aega tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sõitsin õhtusel ajal Suur-Patarei tänaval ja siis mingi veider loom pani mul nina eest üle tee. Vaatasin, et väga veidra kehahoiakuga. Kass või koer see ka ei ole, mingi nirk ka ei ole. Ja siis ta pani, jah, kuskile aedadesse jooksu," kirjeldas Kalamaja elanik Andi Villenthal, kelle hinnangul on kõige loogilisem variant, et nähtud loom oli pesukaru. "Tal oli selline küürutav kehaasend ja ta oli suhteliselt kogukas," selgitas mees.

Tallinna loomaaia direktori Tiit Marani sõnul võis Kalamajas nähtud loom pesukaru olla küll, ent pigem oli tegemist mõne hulkuma läinud lemmikuga.

"Teoreetiliselt see võimalus on olemas, aga ma ei usu kindlasti, et ta nüüd loodusest on tulnud siia Kalamajasse, esimene kord siin Kalamajas teeme ta kindlaks," ütles Maran.

Praegu Eesti looduses pesukarusid teadaolevalt ei ole. Küll aga on nad jõudnud Leetu ning on tõenäoline, et nad ühel hetkel ka Eestisse jõuavad.

"Nad on suhteliselt kiired paljunejad, aga ma usun, et meie talved siiani on veel küllalt jahedad, et meie talved paneksid nende arvukusele küllaltki kiiresti piiri peale," ütles Maran.

Pesukarude levik toob endaga probleeme. Näiteks on pesukarud Marani sõnul head ronijad, mistõttu pääsevad nad kergesti linnupesadele ligi.

Levikuga kaasnevate probleemide tõttu on pesukaru Euroopas kuulutatud invasiivseks võõrliigiks ja teda enam lemmikloomana pidada ei tohi. Praegu saab Eestis pesukarusid näha loomaaias, kust nad aga samuti ühel hetkel ära kaovad.

"Euroopa Liidu seadusandluse järgi me neid paljundada ei tohi, nii et nad meil on olemas nii kaua, kui nad siin elavad ja pärast seda me neid enam Tallinna loomaaias ja üleüldse Euroopa loomaaedades pidada ei tohi," selgitas Maran.

Pesukaru kohates inimene teda kartma ei pea, ent ettevaatlik tasub ikkagi olla. Marani sõnul tuleks pesukaru nägemisest teavitada näiteks keskkonna- või päästeametile, et seeläbi üritada vältida pesukaru loodusesse sattumist.