Soomes Ahvenamaal märkas kodanik reede hommikul tööle minnes ebatavalist vaatepilti - keset sõiduteed hüppas valget värvi känguru. Praeguseks on võimud känguru uinutinoole abil kätte saanud ja eksootilise looma omanikuga on ühendust võetud.

Maarianhamina elanik Jonne Nylund oli hommikul kella viie paiku autoga sõitmas Eckerö poole, kui märkas, et tee ääres seisab auto, millel on avariituled sisse lülitatud, vahendasid Ålands Radio (lisatud fotod püüdmisest) ja Helsingin Sanomat (lisatud video).

Nylund pidas auto kinni, et kaasliiklejalt küsida, kas viimane vajab abi.

Auto omanik abi ei vajanud, vaid selgitas, et oli näinud tee lähedal hüppamas mingit valget värvi looma. Nylund sõitis seejärel ettevaatlikult edasi ning peagi nägi ta samuti, et tee ääres liigub valge känguru.

"Arvasin, et näen ikka veel und, sest ma ei uskunud oma silmi. Ei ole võimalik, et näed Ahvenamaal känguru. Ja kui näedki känguru, siis pole võimalik näha veel valget känguru. See oli lumivalge," meenutas Nylund ja nentis, et piirkonnas on ehk võimalik näha hunti või metssiga, aga mitte sellist vaatamisväärsust.

Kui Nylund üritas loomast ettevaatlikult mööduda, hüppas känguru tee peale ning hakkas paar meetrit auto ees edasi hüppama. Nylund filmis looma, helistas politseile ning jäi patrulli saabumist ootama.

"Politsei vist alguses ei uskunud seda," tunnistas mees. "Võib-olla nad arvasid, et ma olen purjus või midagi, kui rääkisin neile känguru nägemisest. Kuid nad tulid kohale ja nägid ka ise teda. Nad hakkasid uurima, kust see on pärit ja kuidas ta kinni pidada saaks."

Känguru saadi kätte keskpäeva paiku ning looma tulistati uinutinoolega.

Hufvudstadsbladet kirjutab, et politsei on saanud kontakti känguru omanikuga, kes koguvat eksootilisi loomi. Omaniku sõnul on känguru nimeks Willy Wonka ning pikselöögi tõttu ehmatanud loom põgenes ööl vastu reedet.