Jaanilinn võtab promenaadi ehitamisel Narvast eeskuju

Käimas on naaberlinnade jõepromenaadide ehituse kolmas etapp. Narva kilomeetripikkune promenaad saab sama palju juurde, Jaanilinna 500-meetrist promenaadi pikendatakse kuni maanteesillani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui praegu paistab Narva poolne jõekallas naabrite omast palju uhkem, siis mõne aasta pärast peaks vaade ühtlustuma.

"Antud kontseptsiooni raames võtsime ikkagi arvesse, et meie promenaad meenutaks oma lahenduses Narva linna promenaadi ning et kahe linna vahel ei tekiks visuaalset lahkheli - et vaade paremale ja vasakule jõekaldale mõjuks ühise arhitektuurse ansamblina ning kaldaäärne ala oleks sarnaselt heakorrastatud," selgitas Jaanilinna projektijuht Aleksei Sõrovski.

Praegu on Venemaa piiritsooni tõttu turistide pääs Jaanilinna promenaadile raskendatud, kuid pärast seda, kui oktoobris hakkab Leningradi oblastis välismaalastele kehtima elektroonne soodusviisa, saavad ka Eesti elanikud Jaanilinna promenaadil jalutada.

Narva jõepromenaad pikeneb Joaoru puhkelale. "Muidugi, seda olemasolevat promenaadi, mis lõpeb linnuse juures, jätkame sujuvalt ja ühendame Joaoru saarega. Umbes üks kilomeeter jalgratta- ja jalgteed saab välja ehitatud ja loodame, et meil jätkub raha selleks, et välja ehitada viiekroonine vaade," rääkis projekti üldkoordinaator Anne Veevo.

Kolme aasta pärast valmivad Narva ja Jaanilinna jõepromenaadide pikendused maksavad ühtekokku umbes 4,5 miljonit eurot, millest lõviosa rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm.