USA tõrjus Venemaa väiteid tuumarelvakatsetuste leppest lahkumise kohta

USA on katsetuskeelu allkirjastanud, kuid ei ole seda ratifitseerinud. Samas on Ühendriigid kehtestanud ühepoolse moratooriumi katsetustele ning praegune administratsioon on kinnitanud kavatsust moratooriumiga jätkata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Küll aga on 2. augustil ehk reedel käes päev, mil USA lahkub teisest tuumarelvadega seotud leppest, süüdistades Venemaad selle rikkumises.

Keskmaa tuumajõudude lepe keelab 500- kuni 5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakettide, samuti raketi stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise ja katsetamise.

"Näeme põhjenduseta süüdistuste kerkimist, mis on tuttav muster juba keskmaa tuumajõudude leppe kontekstis. Tundub, et seoses valeväidetega Venemaa kohustuste kohta on näha püüdlusi valmistada rahvusvaheline arvamus ette USA lahkumiseks tuumakatsetuste piiramise lepingust, milles saaks taas süüdistada Venemaad. Saan päris kindlasti öelda, et selline trikk ei tööta," rääkis Venemaa alalise esindaja asetäitja Genfis Andrei Belousov.

"Pean vastama sellele salakavalale, sovetiaegsele propagandale, mida esitas meie Venemaa kolleeg. Hoidkem meeles, et see on Venemaa, kellest räägime. See on riik, mis eiras Budapesti memorandumi kohustust. Ta on rikkunud keskmaa tuumajõudude lepet. USA-l on olnud üle 35 eri tasemega kohtumist venelastega, et seda teemat lahendada. Me ei suutnud," vastas USA desarmeerimise suursaadik Robert Wood.