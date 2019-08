Venemaa kaitseminister: me ei paiguta uusi rakette, kui seda ei tee USA

"Me oleme endiselt seisukohal, et kuni selliseid süsteeme Euroopasse ei ilmu, ei hakka meie seal midagi tegema. Ka meil ei ilmu. Kuni ei tule neid Aasias ja Aasia Vaikse ookeani regiooni, ei tule sinna ka meil," lausus Šoigu telekanalile Rossija-24.

"Me oleme rangelt järginud meie presidendi, meie ülemjuhataja otsust ja järgime ka edaspidi. See tähendab, et me jätame ukse endiselt avatuks," märkis Šoigu.

Ühendriigid lahkusid keskmaa tuumajõudude lepingust ametlikult 2. augustil. Venemaa oli oma osaluse leppes juba peatanud ning sammud tähendavad, et leping enam ei kehti.

USA ja tollase Nõukogude Liidu 1987. aastal sõlmitud lepe keelas maismaal baseeruvate 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiib- ja ballistiliste rakettide, samuti nende stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise, katsetamise ja paigutamise.

USA hinnangul oli Venemaa rikkunud INF-i juba aastaid raketi 9M729 väljatöötamisega. Selle lennuulatus on NATO andmetel umbes 1500 kilomeetrit, kuid Moskva väidab, et vaid 480, mis jääks INF-iga lubatud piiridesse.