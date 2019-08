Severodvinski lähistel Valgel merel juhtunud õnnetuses hukkus viis teadlast uurimisinstituudist, mis tegeleb radioaktiivseid materjale kasutavate väikesemõõduliste energiaallikate loomisega Vene kaitseministeeriumile ja ka tsiviilotstarbeks, ütles Ülevenemaalise teadusliku eksperimentaalse füüsika uurimisinstituudi teadusdirektor Vjatšeslav Solovjov kohalikule telejaamale.

Varasemalt ei ole Venemaa võimud tunnistanud, et plahvatus oli seotud tuumaenergia toitega tiibraketi katsetusega.

Hukkunud mehed, kelle matused toimuvad esmaspäeval Moskvas, olid rahvuskangelased ja "Venemaa föderaalse tuumakeskuse eliit", ütles instituudi direktor Valentin Kostjukov Sarovi linna ametlikul veebisaidil avaldatud videos. Sarov on Moskvast 400 kilmeetri kaugusel idas paiknev ülimalt turvatud linn, kus instituut asub, teatas väljaanne Bloomberg.

Plahvatus toimus 8. augustil Valgel merel põhjapolaarjoone lähistel paikneval katseplatvormil, kui testiti "isotoope kasutava energiaallikaga" raketti, teatas Venemaa riiklik tuumaenergia kompanii Rosatom nädalavahetusel. Vene kaitseministeerium oli algselt teatanud kahest hukkunust, kes kaotasid elu vedelkütusel töötava raketimootori katsetamisel. Kaitseministeerium ei maininud oma teates tuumakütust.

Plahvatus põhjustas lühiajaliselt radioaktiivse kiirguse taseme tõusu lähedalasuvas Severodvinski sadamalinnas. Sellekohane teade eemaldati hiljem Severodvinski linna ametlikult kodulehelt. Vene relvajõud kinnitasid, et radiatsioonitase on normaalne, kuid keeldusid õnnetuse kohta detaile jagamast.

Teade plahvatusest tõi ümberkaudsetes asulates kaasa selle, et inimesed asusid massiliselt joodi ostma, mis peaks ära hoidma kilpnäärme kahjustamise radiatsiooni tõttu.

Norra teatas õnnetuse järel, et tugevdab radiatsioonitaseme jälgimist, kuid lisas, et ei ole avastanud midagi ebanormaalset.

Vene meedia on spekuleerinud, et katsetuses hävinud rakett oli tuumareaktoriga tiibrakett 9M730 Burevestnik (NATO klassifikatsiooni järgi SSC-X-9 Skyfall), mida Vene president tutvustas maailmale mullu märtsis peetud aastakõne ajal näidatud lühikese animatsiooniga. Venemaa on raketi kohta öelnud, et sel oleks praktiliselt piiramatu lennu-ulatus ning see annaks riigile strateegilise ülekaalu oma vastaste ees.