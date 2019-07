Veidemann: laulva revolutsiooni nimetamine massihüsteeriaks solvab mitut põlvkonda

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Mart Helme avas Eesti Päevalehele antud intervjuus tausta, miks ta ei osalenud laulva revolutsiooni üritustel. "See oli selline massihüsteeria, kõik läksid, kõik olid hirmu Nõukogude korra ees kaotanud. Minul seda hirmu polnud ka varem ja mina massipsühhoosidega kaasa ei lähe," rääkis Helme.

Veidemann, kes 1988. aasta Eestimaa laulul ka kõne pidas, ütles, et sellist avaldust oli õõvastav lugeda.

"See mitte ainult ei alaväärista või solva laulvaid revolutsionääre, vaid arvan, et siin on tegemist terve kahe-kolme põlvkonna solvamisega või alavääristamisega, sest see puudutab terveid põlvkondi, kes osalesid selles," kommenteeris Veidemann.

Veidemanni hinnangul solvas Helme avaldus ka EKRE auesimeest Arnold Rüütlit.

"Ta on ühe erakonna esimees. Muide, erakonna esimees, mis ühendab endist Rahvaliidu liikmeskonda. Rahvaliidu liikmeskonnast jälle suurem osa olid tol ajal kolhoosnikud, sovhoosnikud, kelle abil, varal ja kelle tõttu see maal toimuv liikumine toimus, nii et tegelikult alavääristas, alandas ta ka EKRE auesimeest Arnold Rüütlit, kes on ju laulva revolutsiooni üks - just mitte ikoone, aga siiski oli ta esiplaanil. Tema tund oligi laulva revolutsiooni n-ö kulminatsioonis, mis viis 16. novembril iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmiseni toonases ülemnõukogus. Ja seda käis Rüütel kaitsmas Moskvas, olles seal saanud tohutu alanduse osaliseks," rääkis Veidemann.

Veidemann lisas, et 1989. aastal nimetati ka Balti ketti massihüsteeriaks, aga siis tegi seda Moskva.

Samas artiklis nimetas Helme laulvat revolutsiooni ka massimeeleoluks ja sellega on Veidemann nõus. "Massimeeleolu oli see kindlasti. Kuidas teisiti," sõnas ta.

Veidemann ja saatejuht Jüri Muttika tõdesid, et Helmega tehtud intervjuu küsimused olid üsna pinnivad. Samas märkis Veidemann, et ajakirjanikul on õigus küsida teravaid ja võib-olla isegi provotseerivaid küsimusi, aga poliitikuna peaks Helme olema kogenud ja teadma, et iga tema sõna sisaldab vastutust ja iga tema sõna võidakse pöörata tema vastu.

Peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäeval, et laulva revolutsiooni massihüsteeriaks nimetada on kohatu.

Kolmapäeval selgitas Helme, et ta on siiski alati pidanud laulvat revolutsiooni Eesti rahvusliku vabadusvõitluse sümboliks ega pole kunagi püüdnud pisendada selle tähtsust.