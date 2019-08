See tähendab, et Iraan on pidanud viimase kuu jooksul Pärsia lahel kinni juba kolmanda välislaeva. Pärsia laht maailma üks tähtsatest naftatranspordi kanalitest.

Bahreinis asuv USA 5. laevastiku esindaja ütles, et teadet kinnitavat infot neil pole. Mereliiklust jälgivad eksperdid ütlesid samuti, et esialgu neil juhtunust ja laevast info puudub.

"Revolutsioonikaardi merejõud pidasid kinni välismaa laeva, mis vedas Farsi saare ümbruses 700 000 liitrit salakütust," ütles Iraani uudisteagentuur IRNA. Laev oli teel Pärsia lahe araabia riikidesse.

Uudisteagentuuri Fars andmeil toimus operatsioon kolmapäeva öösel. Seitse laeval olnud välismaalasest meeskonnaliiget peeti kinni, lisas Fars, mida peetakse revolutsioonikaardile lähedaseks.

Farsi sõnul peeti laev kinni Iraani mereväe baasi võõrustava Farsi saare lähedal. Saar asub Pärsia lahel Saudi Araabia ja Iraani vahel Hormuzi väinast põhjas.

"See välisriigi laev oli saanud kütust teistelt laevadelt ning oli viimas seda Pärsia lahe riikidesse," tsiteeris agentuur hõivamist juhtinud brigaadikindral Ramezan Zirahit.

Rahvuskaardi sõnul patrullisid tema laevad Pärsia lahel ning kontrollisid seal liiklust ja üritasid tuvastada smugeldamist, kui nad kolmanda laeva kinni pidasid.

"Laev toimetati Bushehri ja selle smugeldatud kütus anti" võimudele üle koostöös justiitsametkondadega, lisas kaart.

Pinged Iraani ja Ühendriikide vahel on sel aastal tõusnud. Selle taustal on USA programm, millega ta üritab pärast Iraani tuumaleppest lahkumist avaldada Iraanile "maksimaalset survet". Üheks selle põhivahendiks on ulatuslikud majandussanktsioonid, mis tabasid ka Iraani naftasektorit.

Alates maist on Pärsia lahe piirkonnas rünnatud laevu, tulistatud alla droone ning hõivatud tankereid.

Kriisi haripunktiks peetakse juunit, kui USA president Donald Trump tühistas viimasel minutil õhulöögid Iraanile. Õhulööke kaaluti pärast seda, kui Iraan tulistas alla ühe USA drooni.

18. juulil teatas revolutsioonikaart, et nad pidasid väidetava kütusesmugeldamise pärast kinni Panama lipu all seilava laeva MT Riah.

Päev hiljem teatas ta Briti lipu all seilava Stena Impero kinnipidamisest Hormuzi väinas. Iraani sõnul rikkus see laev "rahvusvahelisi merendusreegleid".

Nüüd kinni peetud kolmanda laeva nime ning selle meeskonnaliikmete kodakondsust pühapäeval ei avaldatud.

Laeva hõivamisest teatati pärast seda, kui üks Iraani kindral pühapäeval ütles, et Pärsia lahel sõjalise konflikti puhkemise tõenäosus on vähenenud.

Kütuse ebaseaduslik smugeldamine Iraanist välja on sealsetele võimudele peavalu. Iraani meedia teatas juulis, et Iraani piirist smugeldatakse iga päev välja umbes kaheksa miljonit liitrit Iraani doteeritud kütust. See läheb teistesse riikidesse, kus kütuse hind on palju suurem.