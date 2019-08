Kajar Lemberi kelmuseasi jõuab tuleval nädalal kohtu ette

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas märtsis Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel kuuele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit süüdistatakse lisaks toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises ning üht inimest altkäemaksu andmises.

Süüdistuse kohaselt taotlesid süüdistatavad aastatel 2006-2015 koos Roosmanniga pettuse teel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) toetusi, et soodustada erinevate inimeste ja äriühingute majandustegevust või saada võimalus toetust mitte-eesmärgipäraselt kasutada. Kokku saadi PRIA-lt ja EAS-lt põhjendamatult toetust 36 korral kümne objekti jaoks rohkem kui 1,8 miljonit eurot.

Lember soovis süüdistuse järgi ühel Tartu linna kinnistul Roosi tänaval arendada isiklikku äriprojekti ja oli 2016. aastal abilinnapeana seotud selle kinnistu arendamisega seotud otsuste vastuvõtmisega. Kuna isikliku ja majandusliku huvi tõttu oleks ta pidanud end kinnistu otsustamisprotsessidest taandama, pani ta toime toimingupiirangu rikkumise suures ulatuses. Lisaks lubas ta süüdistuse kohaselt tagada Tartu kesklinnas ühe trepi renoveerimise rahastuse linna eelarvest ja nõustus ning asus kasutama temale vastutasuks pakutud altkäemaksuna käsitletavat hüve.

Soodustuskelmustega tekitati prokuröri sõnul riigile kahju üle 1,8 miljoni euro.

Kuritegudega saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks on prokuratuuri taotlusel süüdistatavatelt arestitud kümme kinnistut ja muud vara ligi 1,5 miljoni euro ulatuses.

Kohtueelse menetluse viis läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Lember: mina ei ole selliseid tegusid toime pannud

Kajar Lember ütles ERR-ile, et tal on hea meel, et kaasus jõuab lõpuks uude staadiumisse.

"Kuna see fookus oli ikkagi algusest peale minu nõndanimetatud korruptsioonitegudel, saan tunda ainult rõõmu, et prokuratuur on viis aastat palehigis tööd teinud ja nüüd jõuab kohtulikule arutlusele küsimus, kas ma olen üheksa euro eest juuksuris käinud või ei ole," kommenteeris Lember.

Küsimusele, kas prokuratuurist on talle pakutud ka kokkulepet, vastas Lember, et tema advokaadil ja prokuröril on sellel teemal olnud arutelusid, aga temal ei ole sellel teemal mitte milleski kokku leppida.

"Kui vaadata seda süüdistust või seda, mis sellest alles jäänud on, siis kogu sellest korruptsiooniplokist on teadupärast seal kaks episoodi - üks väidetav toimingupiirangu rikkumine, mida ma jätkuvalt väidan, et ma ei ole kuidagi isiklikes huvides teinud ühtegi otsust ja teine episood, kus väidetavalt ma oleks justkui saanud altkäemaksu läbi selle, et ma sain juuksuris üheksa euro eest tasuta juukselõikuse, siis see on nii absurdne, et ma ei oska isegi mõelda, mida siin kokku leppida," rääkis Lember.

"Ma jätkuvalt väidan, et mina ei ole selliseid tegusid toime pannud. Ja kui me räägime ka nendest toetuste temaatikatest, mille põhifookus on sellel, kas toetuste puhul on omaosalus tasutud või mitte tasutud, siis ma väidan täiesti selgelt, et kõikide minuga seotud objektide puhul on omaosalus tasutud ja seda ma kavatsen ka kohtus tõestada," lisas Lember.