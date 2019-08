"Kindlasti ei vahetata koalitsioonipartnereid läbi ajakirjanduse kuulduste. Neil [kuuldustel] ei ole tänasel hetkel mingit alust. Koalitsioon toimib ja Keskerakond on olnud poliitikas see, kes on alati hoidnud koalitsiooni ja oma partnereid," ütles Ratas.

Jüri Ratase juhitaval Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliidul täitub eeloleval neljapäeval sümboolsed 100 ametisoleku päeva. Ratase hinnangul on valitsuse tervis nõupidamisruumis töine ja asjalik.

"Eks 100 päeva näitab seda, kuidas valitsuse mootor on käima hakanud. Kui palju on suudetud esimestest punktidest ära realiseerida. Valitsuskoalitsiooni tervis nõupidamisruumis sees on töine ja asjalik. Seda ei saa küll öelda selle pildi ja kuvandi osas, mis toimub väljaspool neid ruume. Tihti on sellised sõnakasutused ja ka teatud ühiskonnagruppide solvamised, mida ei saa kuidagi aktsepteerida ega heaks kiita," sõnas Ratas.

Eesti Päevaleht väitis 3. augustil, et Reformierakonna ja Keskerakonna vahel käivad tõsised läbirääkimised lähiajal uue valitsuse loomiseks.

Sarnaselt Ratasele kinnitas ka Reformierakonna juhatuse liige Kristen Michal ERR-ile, et Reformierakond ei pea Keskerakonnnaga mingeid kõnelusi uue valitsuliidu kokkupanekuks.