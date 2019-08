Michal: Keskerakonnaga mingeid kõnelusi ei käi

Nädalavahetusel ilmus ajakirjanduses mitu spekulatsiooni, et Reformierakond ja Keskerakond on alustanud kõnelusi uue valitsusliidu kokkupanekuks. Selle taga olevat keskerakonna juhtide mure erakonna populaarsuse murenemise pärast. Reformierakonna juhatuse liige Kristen Michal ütles, et ajakirjanduses esitatud väietd ei vasta tõele.

"Suvel ikka kohtutakse omavahel ka vabas õhkkonnas, see on täiesti normaalne olukord. Aga mingisuguseid läbirääkimisi meie vaatest kindlasti ei käi," ütles Michal ERR-ile.

Ta märkis, et pigem peegeldavad sellised lehelood avalikkuse ootust. "Tänane valitsus on ikkagi suhteliselt suur pettumus kogu Eestile ja oodatakse, et mida kiiremini see oma kuulsusetu lõpu saab, seda parem on," lausus Michal.