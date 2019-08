Isamaa esimees: Eesti ajakirjandus toimib kui EKRE avalike suhete osakond

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kritiseeris ajakirjanduse suurt tähelepanu EKRE kõlavatele avaldustele. Ta ütles usutluses Eesti Päevalehele, et on mures spekulatsioonide pärast, mille tulemusel suur osa Eesti ühiskonda elab justkui virtuaalmaailmas, mis on välja mõeldud.

"Ajakirjandusest tuleb oletusi ja väljamõeldisi nagu Vändrast saelaudu," rääkis Seeder ajalehele. "Ühel päeval teatatakse, et tõenäoliselt on augustis oodata valitsusevahetust. Mitu päeva arutab Eesti meedia seda tõsiselt, erakonna esimeestelt ja ministritelt küsitakse kommentaare. Järgmisel päeval teatatakse, et valitsus on pensioni teise samba pärast lõhki läinud ja koalitsioonilepingu kokkulepped enam ei pea. Taas arutatakse, palutakse kommentaare. Siis tuleb uudis, et Jüri Luik ei saa NATO asepeasekretäriks, sest EKRE on valitsuses. Ning jälle arutatakse ja küsitakse kommentaare. Siis tuleb, et Kadri Simsonil võib tekkida raskusi, sest Eestis on ta sellises valitsuskoalitsioonis, nagu ta on. Ühelgi näitel ei ole ühtegi faktilist alust, aga näete, teemat kui palju, terve nädal on lehed täidetud, inimesed elevil."

Seedri sõnul toimib Eesti ajakirjandus kui EKRE avalike suhete osakond.

"EKRE annab endale hästi aru, et on vaja teha kõlavaid avaldusi ja need saavad tugeva võimenduse, ajakirjandus ootab ja otsib neid. See on EKRE ja Eesti ajakirjanduse hea koostöö," selgitas Seeder.

Seeder märkis, et kui pikema aja jooksul sellistele avaldustele tähelepanu ei pööra, siis need raugevad. "Ükski neist kõlavatest avaldustest pole kunagi eelnõuks vormunud ega vormu ka. Sellest saavad ajakirjanikudki hästi aru, et kohtunike päid veerema ei panda."