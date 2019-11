"Sellised sõnavõtud on justkui Kremli palgaliste klakööride sõnavõtud, kelle ülesandeks on riikides ühtsust murendada," ütles Michal kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", lisades, et Helme sõnad teisipäevases Iltalehtis on kohatud. Michal küsis lisaks, kas EKRE esimehe seisukoht ei näita soovi "meeldida kellelegi teisele, kellele üldiselt Eestis ei taheta meeldida".

Helme ütles teisipäeval Soome ajalehes Iltalehti ilmunud usutluses, et Eestis mõeldakse koos Läti ja Leeduga alternatiivsele kaitseplaanile NATO kõrval. Michali hinnangul ei mõisteta Eestis siseministri avaldust ning ta viitas ka oma erakonnakaaslase Ants Laaneotsa sõnadele, et Helme puhul on tegemist inimesega, kes ei mõista hästi, mida ta räägib.

"Kui küsite, kas Mart Helme peaks olema valitsuses, siis minu seisukohalt ei ole tema koht valitsuses," rõhutas Michal ja viitas eri ühiskonnarühmade sildistamisele ja vaenamisele, mis EKRE juht on teinud. "Sellises küpsusastmes mitte. Võib-olla tulevikus," lisas Michal.

Reformierakonnaga saab valitsusse see, kes varem tulema hakkab

Kommenteerides Jüri Ratase juhitud Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valitsuse tegevust, leidis Michal, et Ratas on EKRE pantvang, kuna peab pidevalt selle erakonna liikmete väljaütlemisi siluma ja seletama. EKRE ministrite tegevus ei ole jätnud opositsioonile ka muid võimalusi, kui umbusaldusavaldusi korraldada, lisas Michal: "Umbusaldusavaldus kui selline on oma olemuselt ju tähelepanu juhtimine mingile tegevusele, mis demokraatlikus riigis on kohatu. Meie roll on öelda, et selline poliitka ei lähe läbi."

Hinnates valitsuse püsimist, leidis Michal, et kohalike omavalitsuste valimised 2021. aastal võiks tuua koalitsioonis muutusi, kuna samal ajal peaks toimuma ka EKRE algatatud perekonnateemaline rahvahääletus. "Seda võiks sõnastada ka selliselt - kas Keskerakonna ja EKRE abielu on lubatav? Selle ümber võiks mingi murrang tulla," rääkis mõjukas reformierakondlane. Igal juhul võib Keskerakonnal Tallinnas tekkida vajadus leida omale koalitsioonipartner.

Michali hinnangul võib nii Keskerakonnas kui ka Isamaas tekkida ühel hetkel vastumeelsus jätkata koostööd EKRE-ga.

"Ma arvan, et hakkab tekkima veelahe - Mailis Reps ei taha lõputult õigustada (EKRE liikmete tegevust - toim.) või Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart rääkida ainult trammiliinidest (ja hoiduma EKRE kritiseerimisest - toim.)," leidis Michal Keskerakonnast rääkides.

Kommenteerides Reformierakonna esimehe Kaja Kallase väidetavaid raskusi Ratasega suhtlemisel, märkis Michal, et on Ratasega eriti varasematel aegadel suhelnud ning Keskerakonna esimees on jätnud siira ja sooja inimese mulje.

"Mulle tundub, et ka Isamaa poliitikud on hakanud mõistma (praeguse koalitsiooni kahjulikkust - toim.). Helme NATO-avalduse peale elavnesid nemadki ja ma ennustan, et seda tuleb veelgi. On spekulatsioone, et Isamaa lahkuks koalitsioonist pärast seda, kui pensionireform on tehtud," rääkis ta.

Michali sõnul on Reformierakonnal nii Isamaa kui Keskerakonnaga ühiseid seisukohti. "Näen ühisosa Isamaaga nii majanduse kui julegeolekupoliitika osas. Ka Keskerakonnaga saaks teha ühiseid otsuseid, mida Eesti ühiskonnas on pikalt oodatud. Mõlemaga leiaks ühisosa," rääkis ta.

"Olgem ausad - kahel partneril kolmest on teine variant. Võib-olla on sellel, kes esimesena liikuma hakkab, parem võimalus," viitas ta Keskerakonna ja Isamaa võimalusele teha koalitsiooon Reformierakonnaga.

Koostöö EKRE-ga Michal välistas: "Tänases seisus ilmselt mitte. EKRE peab valima - kui tahad olla võimul, siis pead võtma vastutuse ja see ei ole sama nagu parteilehte teha." Michali sõnul peegeldab EKRE praegune retoorika ilmselt nende sisulist arusaamist ning nende väljaütlemised, Eesti ühiskonna lõhestamine ja gruppide halvustamine ei ole see viis, kuidas asju ajada.

Vastates saatejuht Aleksander Krjukovi küsimusele Reformierakonna väidetavast arrogantsusest, leidis Michal, et see võib olla kärsitus, mis tuleneb rohkematest teadmistest. Sama on märgata ka peaminister Jüri Ratase suhtlusest ajakirjanikega, kus on näha valitsusjuhi läbematust ajakirjanike suhtes, kes pole nii informeeritud kui tema, ütles Michal.

Michal toetab Nordica strateegiat

Muudel teemadel rääkides toetas Michal lennufirma Nordica praegust tegevust, mis lahkub Eesti turult, kuid tegutseb edasi allhangete valdkonnas, pakkudes regionaallendusid teistele firmadele. Kunagise majandusministri sõnul vastab Nordica praegune tegevus selle asutamisel seatud eesmärgile pakkuda otselende Eestist ning olla samal ajal kasumlik. Kuna praegu on lennundusturul head ajad ja Tallinnast on otselende piisavalt, on Nordical mõistlik kahjumlikud liinid Tallinnast sulgeda, kuid hoida valmisolekut need vajadusel uuesti avada.

Kommenteerides Kaja Kallase esitatud ideid kliimapoliitika osas, jäi Michal ebamääraseks Kallase ettepaneku suhtes loobuda põlevkiviõli rafineemistehase ehitusest. Ta viitas, et õli nõudlus peaks kasvama veel kuni 2040. aastani ning vajadus suurema väävlisisaldusega kütuse - nagu on põlevkiviõli - järele on laevanduses endiselt olemas.

Michal: Tallinn vajab põhimõttelist reformi

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Michal tunnustas linnapea Kõlvarti tegevust ja ütles, et koostöö temaga sujub paremini kui eelmise linnapea Taavi Aasaga. Samas leidis ta Tallinna linnavalitsuse tegevuses siiski mitmeid kriitikat väärivat samme. Nii olevat küll kaotatud eetrist Tallinna televisoon, kuid selle eelarvest on kadunud ainult 40 protsenti, 60 on aga alles. Samuti jätkatakse eetriaja ostmist Vene telekanalist PBK.

"Leian, et Tallinn vajab põhimõttelist reformi," rõhutas Michal. Ta tõi välja vajaduse muuta oluliselt linna liikluskorraldust, kuna see, kui koolivaheajal linnast ummikud kaovad, näitavat, et neist on võimalik lahti saada ka muul ajal. "Miks Tallinna linnaplaneerijatest keegi ei küsi, miks koolivaheaegadel pole ummikuid - äkki saaksime midagi koolibussidega teha" küsis ta. Lisaks tuleks mõelda, kuidas vähendada segregatsiooni linnas, panustada tervishoidu, et arstid jääksid perearstikeskustesse, rääkis Michal.

"Minu silma sütitab mõte, et saaks Tallinnas ühte-teist paremaks teha. Järgmise aasta esimeses pooles tuleme välja ideedega, kuidas Tallinnas häid asju ära teha," ütles Michal.