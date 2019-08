Bahovski sõnul näitab Ratase ja Johnsoni kohtumine riikide häid suhteid

"See, et Jüri Ratas oli esimene välisriigi liider, kes kohtus Boris Johnsoni kui peaministriga, oli puhas juhus. Seepärast, et Jüri Ratas oli sõitnud Suurbritanniasse puhkusele ja oli varem teavitanud oma võimalikust soovist kohtuda Johnsoniga ja Johnson seda vaba aega ka leidis," kommenteeris Bahovski "Aktuaalsele kaamerale".

"Otsida siin tähendust nagu Eesti oleks väga oluline või kõige olulisem partner Suurbritanniale, võib-olla ei ole mõtet. Asjaolud langesid kokku. Aga loomulikult, julgeolekuvallas teevad Ühendkuningriik ja Eesti väga head koostööd," lisas ta.

Eesti peaminister Jüri Ratas kohtus teisipäeval Londonis oma Briti kolleegi Boris Johnsoniga. Ratase näol oli tegu esimese Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusjuhiga, kes Ühendkuningriigi uue peaministriga silmast silma kohtus.