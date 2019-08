USA ja Briti diplomaadid ütlesid kolmapäeval, et on valmis liikuma kaubandusleppe sõlmimise suunas "nii ruttu kui võimalik" pärast seda, kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lahkunud.

Praegune lahkumispäev on 31. oktoober. Kuigi lahkumispäeva on nihutatud mitu korda, lubab Briti uus peaminister Boris Johnson oma riigi selleks päevaks välja maksku mis maksab.

Washingtonis olev Briti välisminister Dominic Raab ärgitas EL-i arutama leppeta Brexiti vältimiseks Londoniga uut lahkumislepet.

Raab ütles pärast kohtumist USA välisministri Mike Pompeoga, et USA ja Ühendkuningriik leppisid kokku vajaduses pidada kahepoolse kaubandusleppe kõnelused kiirelt pärast Brexitit. Otsus on tähtis mitmel põhjusel, kuid üks neist on see, et Brexiti järel langeb Ühendkuningriik praegusest USA-EL-i kaubanduspaktist välja.

"Ameerika on meie suurim kahepoolne kaubanduspartner. (USA) President (Donald) Trump on taas selgelt öelnud, et ta tahab Ühendkuningriigiga ambitsioonikat vabakaubanduslepet. Seega loodan, et saame selle ära teha võimalikult ruttu pärast lahkumist EL-ist 31. oktoobril," ütles Raab ajakirjanikele.

Raab kordas peaminister Johnsoni soovi lahkuda EL-ist oktoobri lõpuks olenemata sellest, kas EL ja Ühendkuningriik uue lahkumisleppeni jõuavad või mitte. EL-i ametnikud on seni keeldunud lahkumislepet avamast.

Raabi kõrval seisnud Pompeo sõnul toetab Washington Ühendkuningriigi "suveräänset valikut" lahkuda EL-ist, ükskõik mis see ka endaga kaasa toob.

"Olenemata sellest, mis Brexitiga juhtub, oleme meie sulepea näpus ukselävel ning valmis allkirjastama uut vabakaubanduslepet varaseimal võimalikul hetkel," lausus Pompeo.

Ta tänas ka Ühendkuningriiki, et see liitus USA juhitud merejulgeolekumissiooniga Pärsia lahel, kus kavatsetakse kaitsta Hormuzi väina läbivat kaubalaevaliiklust.

Briti sõjalaevad eskordivad Ühendkuningriigi lipu all seilavaid laevu Hormuzi väina juures sestsaadik, kui Iraan arestis juulis seal ühe Briti naftatankeri.