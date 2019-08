Fotod ja video: Ratas kohtus Londonis kolleeg Johnsoniga

Ratase näol oli tegu esimese Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusjuhiga, kes Ühendkuningriigi uue peaministriga silmast silma kohtus.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas varem, et peaministrid arutavad Eesti ja Ühendkuningriigi suhteid, sealhulgas koostööd kaitse- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Ühtlasi pidid tulema kõne alla küberkoostöö ning Euroopa Liidu päevakajalised teemad.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu ütles varem BBC-ile, et kuigi reaalsuseks onLondonile vastuvõetamatut Iiri kaitsemeedet sisaldav lahkumislepe, milles kõik ülejäänud liikmesriigid on kokku leppinud, on lähinädalatel endiselt vaja jätkata dialoogi leppeta Brexiti vältimiseks.