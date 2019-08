Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova kinnitas ERR-ile, et kriminaalasi saadeti kohtusse eelmise nädala reedel.

Viru vanemprokurör Sirje Merilo ütles Eesti Ekspressile, et prokuratuuril on tõendid Kuusiku vastu olemas.

"Ainult veendumusega ei tee kohtus midagi. Siseveendumus võib olla, aga kui tõendeid pole, ei saa midagi teha. Meil on tõendid olemas!" ütles Merilo.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitik Kuusik oli 29. aprillist kuni 30. aprillini väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. 29. aprillil, mil Kuusik pidi andma ametivande, ilmus Eesti Ekspressis artikkel, milles toimetusele teadaolevatele allikatele tuginedes väideti, et Kuusik on olnud aastaid oma eksabikaasa suhtes füüsiliselt ja psüühiliselt vägivaldne. Artiklis öeldi, et toimetuse allikateks on Kuusikute pereeluga kursis olevad, neid isiklikult tundvad inimesed. Samal päeval alustasid politsei ja prokuratuur Ekspressi väidete kontrollimiseks kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel, mai lõpus esitati talle kahtlustus.

30. aprilli hommikul ütles peaminister Ratas intervjuus ERR-ile, et tervitab kriminaalasja algatamist, sest "selgust on ruttu vaja". Ta tunnistas, et "nagu politseil ega teistel riigiasutustel ei ole ka temal mingeid andmeid Kuusiku väidetavast vägivallatarvitamisest oma abikaasa kallal, mistõttu ei olnud tal alust ministrit tagasi lükata".

30. aprillil teatas Kuusik, et astub valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministrikohalt tagasi.

Kuusik ütles, et kahtlustuse esitamine on tavapärane kriminaalmenetluse samm. "Et mind üle kuulata, tuli mulle omistada roll, roll saab olla kahtlustatav," selgitas ta.

Marti Kuusik on vägivallasüüdistusi eitanud. Ka tema abikaasa on meediale edastatud kirjas Kuusiku vägivaldsust eitanud.

Kuusiku asemel sai väliskaubandus- ja IT-ministriks Kert Kingo (samuti EKRE).