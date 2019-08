Endine väliskaubanduse ja IT-minister Marti Kuusik (EKRE) ütles temavastase kriminaalasja kohtusse saatmist kommenteerides, et seda, kas prokuröril on tõendid olemas või mitte otsustab kohus. Prokuröri meedias avaldatud väiteid nimetas ta avalikkuse mõjutamise katseks.

"Ma ei pea väga kohaseks eile (teisipäeval - toim.) prokuröri poolt mingisugust avalikkuse mõjutamise katset. Seda, kas neil on kindlad tõendid või mitte, oleks ikkagi lugupidav jätta kohtu otsustada. See on üks ajakirjanduslik tsirkus. See ei ole normaalne. Vaatame, kuidas asjad kohtus lähevad ja siis pärast anname hinnanguid," ütles Kuusik ERR-ile.

Viru vanemprokurör Sirje Merilo ütles Eesti Ekspressile, et prokuratuuril on tõendid Kuusiku vastu olemas.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova kinnitas teisipäeval ERR-ile, et kriminaalasi saadeti kohtusse eelmise nädala reedel.

Kriminaalasja kohtusse saatmist peab Kuusik loogiliseks käiguks. "Kõige loogilisem käik, ilma selleta ei saa ju kohut pidada. Ma ootan, et see asi lõpeb normaalselt, et see jabur asi kukub kokku lihtsalt," sõnas Kuusik.

Küsimusele, kas prokurör on tema kaitsjale pakkunud ka kokkuleppe võimalust, vastas Kuusik, et ta ei ole täpselt kursis. "Nad vestlesid, aga ma olen ilmselgelt ju ise väljendanud, et miks ma peaksin kokku leppima, ma ei näe endal süüd," ütles Kuusik.

29. aprillil alustas politsei Eesti Ekspressis Marti Kuusikuga seoses esitatud koduvägivalla väidete uurimiseks kriminaalmenetlust.

30. aprillil teatas Kuusik, et astub valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministrikohalt tagasi. Kuusiku asemel sai väliskaubandus- ja IT-ministriks Kert Kingo (EKRE).

11. juunil teatas prokuratuur, et esitas Marti Kuusikule kahtlustuse kehalises väärkohtlemises.

2. augustil saatis Viru ringkonnaprokuratuur Kuusiku kriminaalasja kohtusse.