Prokuratuur esitas kriminaaltoimiku kaitsjale tutvumiseks, kellel on aega kümme päeva taotluste esitamiseks, ütles ERR-ile ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova.

Pärast kaitsja taotluste ülevaatamist saadab prokuratuur kriminaalasja kohtusse.

Kuusik ütles ERR-ile, et ta ei tea, kas tema kaitsja on kriminaaltoimiku kätte saanud ja sellega tutvunud. "Tutvume asjaga, muud ei olegi öelda. Raske on rääkida asjast, mida ei tea," kommenteeris Kuusik, keda kaitseb kriminaalasjas advokaat Küllike Namm.

Kuusik on varem öelnud, et kaalub esitada nõudeid inimeste vastu, kes on teda väidetavalt laimanud. "Minu advokaadid tegelevad sellega," märkis ta ja lisas, et ilmselt saavad inimesed, kelle vastu ta nõuded kavatseb esitada, sellest lähiajal teada.

"Aga see võtab aega, et selgitada välja, kes on need isikud. /.../ Ütleme nii, et töö käib ja küll laiem avalikkus saab teada, kui midagi on tehtud," rääkis ta.

Lisaks soovib Kuusik nõuda kohtu kaudu riigilt üle 31 000 euro hüvitist ametis oldud aja eest. "Menetlus on sellises faasis, et küsiti valitsuse arvamust. See on kohtule esitatud. Nüüd kohus tegi minule valitsuse vastuse peale küsimise - küsis, mida ma arvan valitsuse vastusest," selgitas Kuusik. Ta ei osanud arvata, millal asi kohtu ette jõuda võib.

EKRE poliitik Marti Kuusik oli 29. aprillist kuni 30. aprillini väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. 29. aprillil, mil Kuusik pidi andma ametivande, ilmus Eesti Ekspressis artikkel, milles toimetusele teadaolevatele allikatele tuginedes väideti, et Kuusik on olnud aastaid oma eksabikaasa suhtes füüsiliselt ja psühhiliselt vägivaldne. Artiklis öeldi, et toimetuse allikateks on Kuusikute pereeluga kursis olevad, neid isiklikult tundvad inimesed. Samal päeval alustasid politsei ja prokuratuur Ekspressi väidete kontrollimiseks kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.

30. aprilli hommikul ütles peaminister Ratas intervjuus ERR-ile, et tervitab kriminaalasja algatamist, sest "selgust on ruttu vaja". Ta tunnistas, et "nagu politseil ega teistel riigiasutustel ei ole ka temal mingeid andmeid Kuusiku väidetavast vägivallatarvitamisest oma abikaasa kallal, mistõttu ei olnud tal alust ministrit tagasi lükata".

30. aprillil teatas Kuusik, et astub valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministrikohalt tagasi.

Kuusiku asemel sai väliskaubandus- ja IT-ministriks Kert Kingo (samuti EKRE).