"Prokuratuur kinnitab arvestades kõnealuse asja kõrgendatud avalikku huvi, kahtlustuse esitamise fakti Marti Kuusikule kehalises väärkohtlemises, kuid silmas pidades süütuse presumptsiooni ja menetluse hetkestaadiumi, ei pea prokuratuur võimalikuks teemat rohkem kommenteerida," ütles ERR-ile prokuratuuri pressiosakonna avalike suhete osakonna juhataja Olja Kivistik.

"Küll aga kinnitab prokuratuur, et teeme omalt poolt kõik, et menetlus selles asjas võimalikult kiiresti lõpliku lahendini jõuaks," lisas ta.

Marti Kuusik ütles ERR-ile, et kahtlustuse esitamise asjaolus pole midagi dramaatilist. "See on menetluses tarvilik samm, selleks, et üldse oleks võimalik minuga rääkida, politsei kutsus mind välja ja rääkis. See on menetlusprotseduur," lausus ta.

EKRE poliitik Marti Kuusik oli 29. aprillist kuni 30. aprillini väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. 29. aprillil, mil Kuusik pidi andma ametivande, ilmus Eesti Ekspressis artikkel, milles toimetusele teadaolevatele allikatele tuginedes väideti, et Kuusik on olnud aastaid oma eksabikaasa suhtes füüsiliselt ja psühhiliselt vägivaldne. Artiklis öeldi, et toimetuse allikateks on Kuusikute pereeluga kursis olevad, neid isiklikult tundvad inimesed. Samal päeval alustasid politsei ja prokuratuur Ekspressi väidete kontrollimiseks kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.

30. aprilli hommikul ütles peaminister Ratas intervjuus ERR-ile, et tervitab kriminaalasja algatamist, sest "selgust on ruttu vaja". Ta tunnistas, et "nagu politseil ega teistel riigiasutustel ei ole ka temal mingeid andmeid Kuusiku väidetavast vägivallatarvitamisest oma abikaasa kallal, mistõttu ei olnud tal alust ministrit tagasi lükata".

30. aprillil teatas Kuusik, et astub valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministrikohalt tagasi.

Kuusik on Eesti taasiseseisvumise järgse perioodi lühimat aega (30 tundi) ametis olnud minister (varem oli see 14-päevase ametiajaga maaeluminister Martin Repinski). Sel esmaspäeval selgus, et Kuusik soovib ühe päeva ametis oleku eest hüvitist 31 458 eurot ja pöördus selle pärast ka Eesti riigi vastu kohtusse.

Kuusiku asemel sai väliskaubandus- ja IT-ministriks Kert Kingo (samuti EKRE).