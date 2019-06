Prokuratuurilt kehalise väärkohtlemise kahtlustuse saanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitik Marti Kuusik ütles ERR-ile antud usutluses, et selles pole midagi dramaatilist, kuna tegemist on tavapärase menetlusprotseduuriga. Poolteise päeva ministriameti eest hüvitise nõudmise kohta ütles ta, et ootab talle antud lubaduste täitmist.

Mis see kahtlustuse sisu täpselt on, mida teile ette heidetakse?

Teil on mingeid allikaid, millest saate ammutada oma teadmisi. Mina saan öelda nii palju, et see kahtlustuse esitamise asjaolu pole midagi dramaatilist, see on menetluses tarvilik samm, selleks, et üldse oleks võimalik minuga rääkida, politsei kutsus mind välja ja rääkis. See on menetlusprotseduur. Ma loomulikult eitasin kahtlustusi. Pigem on see positiivne samm, et saada selgus majja.

Kui teil on lubatud rääkida, et kas saate menetluse käiku kirjeldada? Keda veel on üle kuulatud?

Te panete mulle liiga suuri ootusi. Mind on ühel korral üle kuulatud. Mind oli võimalik sinna kutsuda, nagu mina reeglitest aru saan, kutsuda kahtlustatavana, mulle ei ole võimalik omistada teisi rolle selles menetluses. Mina olen viimane inimene, kellelt sellist infot on võimalik saada, minuga seda ei jagata.

Minu töö on küsida. Kas teie abikaasa on ka välja kutsutud?

Minule teadaolevalt küll. Absoluutselt.

On teile ka öeldud, et kaua see menetlus võiks kesta?

Loodetavasti jaanipäevaks võiks mingit vaheetappi oodata. Mingisugust kokkuvõtet.

Te taotlete kuue kuu hüvitist oma ametisoleku ühe päeva eest. Miks just praegu ja miks selline samm?

Okei. Olen teiega avameelsem, kui teiste meediakanalitega. Ma valgustan siis veidi inimesi. Ma pole tahtnud mingit ažiotaaži selle teema ümber üles keerata. Olen lihtsalt teinud vajalikke protseduurilisi samme, et oleks võimalik midagi saavutada. Selle tagapõhi on see, et mina pole mingi ahnepäts, kes läheb poolteise päeva eest rahva kaukast raha nuiama.

Taust on see, et see lahkumine kvalifitseeriti paraku valesti ja vormistati valesti. Mina ei läinud avaldus näpus üles mäe peale, vaid valitsuse töörahu huvides tulin vastu, et ametist lahkuda. Et see vormistati sellisel moel, et minule antud lubadusi ei täidetud, siis palun vabandust, mina ei näe selles endal süüd. Lubadusi on vaja täita.

Ootasin nende täitmist ja halduskaebuse andsin sisse alles 30. mail. Nii kaua oli valitsusel aega oma lubaduste täitmiseks. Ma ei ütle midagi halba valitsuse kohta, soovin, et nad õnnestuksid. Lubadusi peame me kõik täitma ja üksikisikul polegi muid võimalusi, kui sellised haldusvaidlused ära pidada. Ma ei hakanud näpuga seadustes järge ajama, usaldasin inimesi. Aga vigu on võimalik parandada ja seda ma taotlen.

Kes jätsid lubadused täitmata, peaminister Jüri Ratas või teie erakonnakaaslased?

Mina ei pese oma pesu nii avalikkuse silme all. Inimesed astuvad samme, teevad vigu ja võivad oma eksimusi parandada. Las kohus vaeb rahulikult minu esitatud halduskaebust. Mina ei esita süüdistusi. Pean peaminister Ratasest ja oma erakonna juhtidest sügavalt lugu, nad kannavad vastutust vabariigi juhtimisel. Siiras lugupidamine.

Aga tuleb aru saada, et ma hülgasin ministriks tulles oma eelmise elu, pole võimalik sinna naasta ühe sõrmenipsuga, mul on väga suured õigusabikulud ja kui õnnestub see hüvitus saada, siis osa sellest annetan heategevuseks. Saan parandada teiste inimeste elujärge ja oma õiguste eest seista. Pole olla lihtne rahvavaenlane number üks.

Kas te näete seda, et kui kõik need menetlused on möödas, olete oma nime puhtaks pesnud, et kas tulete poliitikasse tagasi?

Ma mitte ei tule tagasi. Ma olengi poliitikas. See on praegu üks etapp, drastiline väljendus minu puhul.

Kas olete veendunud, et EKRE juhid on teie selja taga?

Absoluutselt. Kongress näitas, et ajame õiget asja koos koalitsioonipartneritega, mul on hea meel selle koalitsiooni üle ja EKRE üle. Eestile tehakse suurt ja tõsist tulevikku.

Kui menetlused on läbi, kas siis annate oma erakonna juhtidele märku, et soovite ministrina jätkata?

Oleks lugupidamatu proua Kert Kingo suhtes sellist soovi ilmutada. Ta väärib kõiki võimalusi ministrina töötada. Muudele spekulatsioonidele on vara pühenduda. Ma ei tea, kui pikk maraton mind menetlustega ees ootab. Kingole soovin edu.