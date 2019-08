Toom koalitsioonist: tuleb saata selge signaal, et lõpetage see jama ära

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (Keskerakond) ütles intervjuus, et tema arvates on EKRE neile antud võimaluse maha mänginud ning töötegemise asemel keskendunud hoopis vastuolulistele väljaütlemistele.

Toomi hinnangul peaks EKRE panema suu kinni ja keskenduma töötegemisele, selle asemel, et teha "permanentset valimiskampaaniat" igapäevaste ärritavate väljaütlemistega, vahendab Postimees "Reporterit".

"Mulle ei meeldi see seltskond, mul on päris raske selle koalitsiooni liikmena europarlamendis olla, sest pean pidevalt tegema selgitustööd," ütles Toom, kelle sõnul tuleb saata selge signaal, et lõpetage see jama ära.

Toomi sõnul ei näe ta uue koalitsioonipartnerina ilmtingimata Reformierakonda, sest tema hinnangul räägib EKRE seda, mida Reformierakond mõtleb.

"Selline koalitsioon, kus Keskerakond ei oleks olukorras, kus me peame pidevalt klaarima ära oma koalitsioonipartnerite lollusi ja lugema iga päev välismeedias järjekordselt mingisugust jama enda kohta," avaldas ta enda soovid uue koalitsioonipartneri kohta.